Malgré un grand Courtois et la victoire, le Real Madrid a une polémique sur les bras

Le Real Madrid a battu le FC Séville ce samedi, avec notamment un tout grand Thibaut Courtois. Kylian Mbappé, lui, a inscrit son 59e but de l'année civile. Mais la soirée a été gâchée par Vinicius Junior.

Le Rela Madrid s'en est sorti moins facilement qu'on pourrait le croire au vu du score (2-0) ce samedi soir face au FC Séville. Thibaut Courtois a en effet dû intervenir à plusieurs reprises en première période, évitant aux Merengue de se retrouver menés à la maison.

Un but de Jude Bellingham a délivré le Real avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Courtois a encore une fois dû se montrer décisif, mais Séville se retrouvait à 10 à la 67e après le second carton jaune de Marcao. 

Sur penalty, Kylian Mbappé faisait le break à la 86e minute, et inscrivait au passage son 59e but de l'année civile. Des chiffres impressionnants : il égale le record qu'avait à l'époque établi Cristiano Ronaldo. Dans le temps additionnel, Courtois sera encore sollicité mais gardera le zéro.

Vinicius Jr hué 

Malgré cette victoire qui permet au Real Madrid de mettre la pression sur le FC Barcelone, la soirée a eu un parfum de polémique. Vinicius Jr, très peu inspiré, est sorti à la 83e minute sous les huées de Santiago Bernabeu. 

Après la rencontre, le Brésilien a ensuite enflammé le web par un simple changement de photo de profil, optant pour une photo sous le maillot de sa sélection plutôt que celui du Real. Ses photos du match, il les a accompagnées de points de suspension qui laissent place à l'interprétation. 

Séville
Real Madrid
Thibaut Courtois

