Un revenant...qui n'était pas censé revenir de sitôt au Standard : la surprise David Bates, 14 mois plus tard
Le Standard joue en ce moment à Dender. La présence sur le banc de David Bates interroge particulièrement.

Il y a un an et demi, le Standard avait fait de David Bates son seul transfert entrant payant du mercato estival. Pas anodin quand on connaît le nombre de joueurs prêtés ou en fin de contrat accueillis suite aux difficultés financières du club. Mais la robustesse manifestée à Malines par le défenseur écossais avait convaincu les dirigeants.

À l'époque, on parlait déjà de quelques douleurs musculaires. Mais son casier médical restait dans la moyenne pour un joueur de 28 ans. De fait, l'ancien de Malines et du Cercle a bien commencé, il n'était pas étranger au début de saison très courageux du Standard sur le plan défensif.

Mais comme s'il rendait bien malgré lui hommage aux précédents maîtres des lieux, Bates n'a pas franchi le cap des 777 minutes et a disparu de la circulation pour le reste de la saison suite à son opération du genou en janvier. Plein d'espoir pour cette saison, l'international écossais (quatre sélections) a vite déchanté lors de la préparation. Cette fois, ce sont les adducteurs qui l'ont contraint à passer sur le billard.

De retour contre Dender, à la surprise générale

Ce samedi, le Standard l'a annoncé sur le banc, 14 mois pile après sa dernière apparition sur une feuille de match officielle. Il n'était pourtant pas attendu dans la sélection. Même s'il a repris les entraîements collectifs depuis un petit temps, Bates n'était attendu sur le retour qu'après le stage hivernal.

"David s'entraîne avec le groupe depuis quelques semaines, mais a besoin de plus de temps. La particularité est que si on le sélectionne, on ne peut plus le faire jouer avec les U23, ce qui serait bien pour qu'il puisse rejouer un peu. On va regarder le noyau disponible et voir si c'est envisageable. Cela fait plus de 400 jours qu'il n'a plus joué, il ne serait pas capable de jouer 70 minutes, mais défendre un résultat dans le dernier tiers pendant 15 minutes, ce serait bientôt possible. On doit composer avec plusieurs incertitudes comme celles-là", avait expliqué Vincent Euvrard en conférence de presse. Malgré la menace de ne plus pouvoir jouer avec les U23, les nombreux absents dans le secteur défensif ont accéléré son retour.

