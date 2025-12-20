Arnaud Bodart assume : "J'ai été catastrophique, les critiques étaient légitimes"

Le LOSC, avec Arnaud Bodart, s'est qualifié pour le prochain tour de Coupe de France. Une première victoire avec les Dogues pour l'ex-Rouche.

Arnaud Bodart peut enfin sourire sous le maillot du LOSC : après des premiers matchs très compliqués en Ligue 1, le n°2 des Dogues était titulaire en Coupe de France et a rendu une bien meilleure copie, gardant le zéro.

Lille s'est qualifié pour le prochain tour de Coupe, éliminant l'US Lusitanos (0-1). Pour moi c’était une découverte. Je trouve que c’est une chouette compétition", déclarait Bodart après la rencontre au micro du Petit Lillois. "C'était un match compliqué, on connaît le contexte, mais c'est ce qui fait la beauté de la compétition".

Les supporters ont scandé son nom

Plus le LOSC ira loin en Coupe, plus Bodart recevra de temps de jeu, car en Ligue 1, il est actuellement cantonné au banc. Et les critiques subies lors de son match à l'OGC Nice, par exemple ? Il les comprend totalement.

"À Nice, j'ai peut-être fait l'un des plus mauvais matchs de ma carrière. C'est comme ça. Berke fait des super matchs et c'est très bien. Aujourd'hui, c'était mon tour et je voulais faire mon job, tranquillement", résume Arnaud Bodart.

Le Belge de 27 ans espère avoir convaincu. "On ne peut pas se cacher en tant que gardien, c'est zéro ou héros. Et je ne me cacherai jamais : j'ai été catastrophique. S'il y a eu des critiques, elles étaient légitimes. On essaie de ne pas faire attention à tout ce qui nous entoure, on reste positif, on continue à travailler pour maîtriser ce qu’on peut maîtriser".



Lire aussi… Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"›

L'ancien capitaine du Standard peut en tout cas compter sur le soutien des supporters lillois, qui ont scandé son nom après le match. "Ca fait plaisir parce qu'au-delà de ça, on ne joue pas juste pour nous. Sans toutes ces personnes derrière, on ne jouerait pas au foot. Nous, on prend notre plaisir à leur donner du plaisir", conclut Bodart.