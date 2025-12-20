🎥 Beveren reste invincible, Courtrai renverse les U23 d'Anderlecht

Le SK Beveren est revenu de très loin face au Beerschot, qui menait de deux buts après un quart d'heure.

Il y a eu du spectacle ce samedi soir en Challenger Pro League. Tout d'abord, le SK Beveren recevait le Beerschot et a bien failli connaître sa première défaite de la saison. L'autoritaire leader était en effet mené de deux buts... après un quart d'heure de jeu.

Et à l'heure de jeu, le score était toujours de 0-2 pour le Beerschot. Mais plusieurs faits de match vont alors s'enchaîner. D'abord un auto-but de Platt, qui remet Beveren dans la rencontre. Ensuite et surtout, un second carton jaune d'Edison Jordanov.

Le Beerschot s'écroule

Réduits à 10, les Rats vont totalement s'écrouler. Une superbe reprise de volée de Godeau à la 71e, une frappe lointaine de Margharita et une grossière erreur défensive qui a profité à Segers ont permis à Beveren de s'imposer 4-2.

FT | SK Beveren draait de 0-2 achterstand om in een 4-2 zege! 😱🔥 #SKBBEE pic.twitter.com/Hj4r7w4bF3 — DAZN België (@DAZN_BENL) December 20, 2025

Il y a également eu des buts, et même un de plus, entre le KV Courtrai et le RSCA Futures. Là aussi, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score... via un certain Majeed Ashimeru, qui se refait une santé chez les U23 et a inscrit un superbe coup-franc.





Denes et Hurtevent avaient remis le KVK sur de bons rails, mais Anderlecht pensait être revenu dans le coup quand le jeune Devon De Corte faisait 2-2 à la 82e minute. Les U23 anderlechtois, cependant, ne vont pas tenir le coup : Dejaegere, Van Landschoot et Nsolo porteront le score à 5-2 dans les dernières minutes du match.