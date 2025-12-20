🎥 Beveren reste invincible, Courtrai renverse les U23 d'Anderlecht

🎥 Beveren reste invincible, Courtrai renverse les U23 d'Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le SK Beveren est revenu de très loin face au Beerschot, qui menait de deux buts après un quart d'heure.

Il y a eu du spectacle ce samedi soir en Challenger Pro League. Tout d'abord, le SK Beveren recevait le Beerschot et a bien failli connaître sa première défaite de la saison. L'autoritaire leader était en effet mené de deux buts... après un quart d'heure de jeu.

Et à l'heure de jeu, le score était toujours de 0-2 pour le Beerschot. Mais plusieurs faits de match vont alors s'enchaîner. D'abord un auto-but de Platt, qui remet Beveren dans la rencontre. Ensuite et surtout, un second carton jaune d'Edison Jordanov.

Le Beerschot s'écroule 

Réduits à 10, les Rats vont totalement s'écrouler. Une superbe reprise de volée de Godeau à la 71e, une frappe lointaine de Margharita et une grossière erreur défensive qui a profité à Segers ont permis à Beveren de s'imposer 4-2.

Il y a également eu des buts, et même un de plus, entre le KV Courtrai et le RSCA Futures. Là aussi, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score... via un certain Majeed Ashimeru, qui se refait une santé chez les U23 et a inscrit un superbe coup-franc.

Denes et Hurtevent avaient remis le KVK sur de bons rails, mais Anderlecht pensait être revenu dans le coup quand le jeune Devon De Corte faisait 2-2 à la 82e minute. Les U23 anderlechtois, cependant, ne vont pas tenir le coup : Dejaegere, Van Landschoot et Nsolo porteront le score à 5-2 dans les dernières minutes du match. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 19 41 12 5 2 35-11 24 G P P P G
2. FC Bruges FC Bruges 18 35 11 2 5 29-18 11 P G P P G
3. Anderlecht Anderlecht 18 34 10 4 4 25-18 7 G G G P G
4. STVV STVV 18 33 10 3 5 27-22 5 G G G G P
5. KV Malines KV Malines 18 30 8 6 4 24-20 4 P G P G G
6. Standard Standard 19 27 8 3 8 17-21 -4 P G G P G
7. KRC Genk KRC Genk 19 25 6 7 6 24-26 -2 P G P P P
8. Westerlo Westerlo 19 24 6 6 7 28-28 0 P P G P G
9. Antwerp Antwerp 18 23 6 5 7 20-18 2 G P G G G
10. La Gantoise La Gantoise 18 23 6 5 7 25-27 -2 P P P P P
11. Zulte Waregem Zulte Waregem 19 23 5 8 6 25-27 -2 P P P P P
12. Charleroi Charleroi 19 21 5 6 8 21-25 -4 P P P P P
13. OH Louvain OH Louvain 18 19 5 4 9 19-27 -8 G P P P G
14. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19 19 4 7 8 15-21 -6 P P P P P
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 18 13 2 7 9 22-29 -7 P P P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 19 12 2 6 11 15-33 -18 G P G P P
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Beerschot

Plus de news

Le service minimum, ou presque : l'Union fait (laborieusement) le boulot avant la Bataille des Flandres

Le service minimum, ou presque : l'Union fait (laborieusement) le boulot avant la Bataille des Flandres

22:43
Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"

Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"

22:20
Arnaud Bodart assume : "J'ai été catastrophique, les critiques étaient légitimes"

Arnaud Bodart assume : "J'ai été catastrophique, les critiques étaient légitimes"

21:40
"Il deviendra sélectionneur des Diables Rouges"

"Il deviendra sélectionneur des Diables Rouges"

22:00
Dender frustré après la défaite : "Le Standard inscrit un but chanceux"

Dender frustré après la défaite : "Le Standard inscrit un but chanceux"

21:00
La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

20:20
"J'avais signé et tout a capoté" : un Carolo se souvient comme si c'était hier du jour où il a été trahi

"J'avais signé et tout a capoté" : un Carolo se souvient comme si c'était hier du jour où il a été trahi

20:40
Il frappe clairement à la porte des Diables : quatrième but en Bundesliga pour Sambi Lokonga

Il frappe clairement à la porte des Diables : quatrième but en Bundesliga pour Sambi Lokonga

21:20
1
"Avec Roger Vanden Stock, cela aurait été différent" : le tacle de La Gantoise au Club de Bruges

"Avec Roger Vanden Stock, cela aurait été différent" : le tacle de La Gantoise au Club de Bruges

18:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/12: Silva

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/12: Silva

20:00
"On sait qu'on peut faire quelque chose cette saison" : Lucas Pirard savoure sa première réussie

"On sait qu'on peut faire quelque chose cette saison" : Lucas Pirard savoure sa première réussie

19:30
2
Increvable : à 41 ans, Thiago Silva revient en Europe, et pas dans n'importe quel club

Increvable : à 41 ans, Thiago Silva revient en Europe, et pas dans n'importe quel club

20:00
Les Francs Borains mettent fin à leur série noire et enfoncent le Club NXT

Les Francs Borains mettent fin à leur série noire et enfoncent le Club NXT

19:00
L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"

L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"

16:30
Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

17:56
"Il fait vivre sa ville" : comment le transfert d'Axel Witsel en Chine a profité à Liège

"Il fait vivre sa ville" : comment le transfert d'Axel Witsel en Chine a profité à Liège

18:20
Un revenant...qui n'était pas censé revenir de sitôt au Standard : la surprise David Bates, 14 mois plus tard

Un revenant...qui n'était pas censé revenir de sitôt au Standard : la surprise David Bates, 14 mois plus tard

17:00
Sur ce point, la Premier League ne manque pas à Vincent Kompany : "On ne se rend pas compte"

Sur ce point, la Premier League ne manque pas à Vincent Kompany : "On ne se rend pas compte"

17:40
"Donnez-lui le brassard de capitaine la saison prochaine" : le conseil très osé de Kindermans à Anderlecht

"Donnez-lui le brassard de capitaine la saison prochaine" : le conseil très osé de Kindermans à Anderlecht

12:40
Norman Bassette retrouve le chemin des filets, Theo Leoni à l'assist : Reims et ses Belges à la fête

Norman Bassette retrouve le chemin des filets, Theo Leoni à l'assist : Reims et ses Belges à la fête

17:30
Amuzu n'était pas seul : un autre ancien dribbleur fou d'Anderlecht passe à autre chose au Brésil

Amuzu n'était pas seul : un autre ancien dribbleur fou d'Anderlecht passe à autre chose au Brésil

14:00
1
Petite révolution à venir : le changement majeur de la CAN qui ravit tous les clubs de Pro League

Petite révolution à venir : le changement majeur de la CAN qui ravit tous les clubs de Pro League

16:00
Des changements à prévoir contre Anderlecht ? Hans Cornelis annonce la couleur

Des changements à prévoir contre Anderlecht ? Hans Cornelis annonce la couleur

14:30
Une Bataille des Flandres plus disputée que jamais : sacrée tuile pour les retrouvailles d'Ivan Leko avec Gand

Une Bataille des Flandres plus disputée que jamais : sacrée tuile pour les retrouvailles d'Ivan Leko avec Gand

15:30
Carl Hoefkens a bien été contacté par Genk : sa réponse n'a pas tardé

Carl Hoefkens a bien été contacté par Genk : sa réponse n'a pas tardé

15:00
La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem

La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem

13:40
Le nouveau talent d'Anderlecht vient... d'Ukraine : "Je rêve du Lotto Park"

Le nouveau talent d'Anderlecht vient... d'Ukraine : "Je rêve du Lotto Park"

11:22
Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

11:06
Un départ qui fait très mal : Ivan Leko se fait massacrer par la direction de la Gantoise

Un départ qui fait très mal : Ivan Leko se fait massacrer par la direction de la Gantoise

13:00
Dennis Ayensa face aux Diables Rouges au Mondial ? "Espérons qu'il puisse jouer un rôle pour nous"

Dennis Ayensa face aux Diables Rouges au Mondial ? "Espérons qu'il puisse jouer un rôle pour nous"

13:20
Hans Cornelis bien parti pour être confirmé T1 ? La réponse de la direction de Charleroi Réaction

Hans Cornelis bien parti pour être confirmé T1 ? La réponse de la direction de Charleroi

11:40
6 points sur 39 et toujours en place : comment ce coach de Pro League sauve sa peau ?

6 points sur 39 et toujours en place : comment ce coach de Pro League sauve sa peau ?

12:00
"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

09:30
1
Le Club de Bruges veut doubler l'Inter : une pépite de Bundesliga dans le viseur

Le Club de Bruges veut doubler l'Inter : une pépite de Bundesliga dans le viseur

12:20
De quoi faire grincer des dents Cristiano Ronaldo : la FIFA frappe... et Al Nassr est concerné

De quoi faire grincer des dents Cristiano Ronaldo : la FIFA frappe... et Al Nassr est concerné

10:30
Nouvelle tuile pour Monaco : l'infirmerie de Sébastien Pocognoli se remplit encore

Nouvelle tuile pour Monaco : l'infirmerie de Sébastien Pocognoli se remplit encore

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved