Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/12

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Le Club de Bruges veut doubler l'Inter : une pépite de Bundesliga dans le viseur

Le Club de Bruges s'intéresse à Faik Sakar, milieu de 17 ans du RB Leipzig. Mais avec l'Inter Milan sur le coup, les Brugeois vont devoir se montrer très convaincants. (Lire la suite)