Le service minimum, ou presque : l'Union fait (laborieusement) le boulot avant la Bataille des Flandres

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-0 contre Zulte Waregem. Les hommes de David Hubert ont fait la différence sur phase arrêtée après une entame très poussive.

Huitième match en un mois pour l'Union Saint-Gilloise, qui a enfin eu une semaine complète pour se reposer après le partage concédé à Charleroi. Pour cette rencontre face à Zulte Waregem, David Hubert était privé de Kevin Mac Allister, Adem Zorgane et Raul Florucz.

Rossy Sykes, Mathias Rasmussen et Marc Giger en ont profité pour débuter, contrairement à Rob Schoofs, à qui Anouar Ait El Hadj a été préféré. Kevin Rodriguez a lui aussi commencé sur le banc.

Des profils qui étaient censés apporter plus de créativité à l'Union en possession. Il fallait le dire très vite ; car dans les faits, l'Union n'a absolument rien proposé pour enflammer la rencontre. La seule action pour faire sortir la première mi-temps de sa léthargie ? Une grosse occasion pour Zulte Waregem. Thomas Claes n'était pas loin de profiter du ballon renvoyé plein axe par Sykes, mais sa frappe est passée juste à côté du but de Scherpen.

Le reste de la première demi-heure ? Un festival de longs ballons vers Promise David, de passes en retrait, de fautes et d'actions à contre-temps. Après 33 minutes, c'est à nouveau Zulte Waregem qui s'est présenté face au but via Marley Aké, grâce à une bonne déviation d'Anosike Ementa. Mais sa frappe croquée était à l'image du niveau technique du match.





Un avertissement qui a toutefois eu le don de réveiller l'Union. Sur leur première occasion, les Saint-Gillois sont même parvenus à ouvrir le score. Après un corner renvoyé par les visiteurs, Anouar Ait El Hadj a renvoyé le ballon dans le box, Promise David a alors fait parler son physique de déménageur pour ouvrir le score. Le score aurait même pu être de 2-0 au repos, mais Brent Gabriël a sorti le grand jeu devant Giger, parfaitement lancé face au but par Ousseynou Niang en contre.

L'Union bien payée

Mêmes équipes alignées pour reprendre et pratiquement la même physionomie, avec une Union qui a bien cru faire le break sur sa première occasion sur phase arrêtée. Anan Khalaili a d'ailleurs fait trembler les filets grâce à la déviation de Marc Giger au premier poteau. Mais le VAR n'est pas passé à côté de sa position hors-jeu.

Entre deux occasions de Zulte Waregem, les troupes de David Hubert ont encore remis le couvert sur corner. Mais la reprise de Ross Sykes a été renvoyée par le poteau. Le 2-0 est finalement tombé de plein jeu à l'entame du dernier quart d'heure. Khalaili s'est montré plus prompt que tout le monde pour exploiter un centre en retrait de Niang (75e, 2-0).

De quoi suffir au bonheur de l'Union, qui regoûte à la victoire et s'offre une première clensheet depuis six matchs (la victoire à Galatasaray) malgré une frappe sur la latte de Zulte Waregem en fin de match. L'essentiel est assuré, le Club de Bruges repoussé à six points avant son match de demain contre La Gantoise.