Surprise à Stockay : José Riga démissionne !

Il ne sera resté que 10 matchs à la tête de Stockay : José Riga quitte le club avec effet immédiat, pour "raisons personnelles".

José Riga n'est plus l'entraîneur du Royal Stockay St Georges-sur-Meuse. La nouvelle est tombée ce samedi soir : alors que la D1 ACFF a pris ses quartiers pour l'hiver, l'entraîneur de 68 ans a annoncé sa démission "pour raisons personnelles et familiales".

Riga était arrivé à Stockay à la mi-octobre, succédant à Stéphane Demets. En dix rencontres, l'ancien entraîneur entre autres du Standard n'aura pas vraiment convaincu : dix matchs, trois victoires et une 7e place insuffisante en D1 ACFF.

Riga claque la porte

Il semblait pourtant avoir terminé l'année sur une bonne note avec une victoire en déplacement au Crossing Schaerbeek. Mais sans qu'on sache vraiment qui du club ou du coach qui aura privilégié une fin de collaboration, le résultat est là : José Riga quitte Stockay, et son staff également.

" La direction de Stockay St Georges sur Meuse (D1 acff) informe le grand public que son entraîneur principal, José Riga a présenté sa démission pour des raisons familiales et personnelles.



Le club a accepté celle-ci et remercie José pour son engagement ainsi que pour le travail accompli dans un contexte difficile. Le T2, Didier Degueldre, ainsi que le préparateur physique, Dimitri Chêvremont, ont également présenté leur démission."