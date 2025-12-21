Surprise à Stockay : José Riga démissionne !

Surprise à Stockay : José Riga démissionne !
Photo: © photonews
Deviens fan de Stockay-Warfusée! 2

Il ne sera resté que 10 matchs à la tête de Stockay : José Riga quitte le club avec effet immédiat, pour "raisons personnelles".

José Riga n'est plus l'entraîneur du Royal Stockay St Georges-sur-Meuse. La nouvelle est tombée ce samedi soir : alors que la D1 ACFF a pris ses quartiers pour l'hiver, l'entraîneur de 68 ans a annoncé sa démission "pour raisons personnelles et familiales".

Riga était arrivé à Stockay à la mi-octobre, succédant à Stéphane Demets. En dix rencontres, l'ancien entraîneur entre autres du Standard n'aura pas vraiment convaincu : dix matchs, trois victoires et une 7e place insuffisante en D1 ACFF. 

Riga claque la porte 

Il semblait pourtant avoir terminé l'année sur une bonne note avec une victoire en déplacement au Crossing Schaerbeek. Mais sans qu'on sache vraiment qui du club ou du coach qui aura privilégié une fin de collaboration, le résultat est là : José Riga quitte Stockay, et son staff également.

" La direction de Stockay St Georges sur Meuse (D1 acff) informe le grand public que son entraîneur principal, José Riga a présenté sa démission pour des raisons familiales et personnelles.


Le club a accepté celle-ci et remercie José pour son engagement ainsi que pour le travail accompli dans un contexte difficile. Le T2, Didier Degueldre, ainsi que le préparateur physique, Dimitri Chêvremont, ont également présenté leur démission."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Stockay-Warfusée

Plus de news

Les autres pays sont prévenus : Neymar fait une promesse folle pour le Brésil au Mondial

Les autres pays sont prévenus : Neymar fait une promesse folle pour le Brésil au Mondial

14:40
LIVE : Bruges mène, mais a manqué le break Live

LIVE : Bruges mène, mais a manqué le break

14:19
Wilfried Kanga, absent surprise : une mauvaise nouvelle pour Rik De Mil, mais une heureuse pour l'Ivoirien

Wilfried Kanga, absent surprise : une mauvaise nouvelle pour Rik De Mil, mais une heureuse pour l'Ivoirien

14:20
Revirement de situation à Genk ? Le favori pour succéder à Fink pourrait perdre la main

Revirement de situation à Genk ? Le favori pour succéder à Fink pourrait perdre la main

14:00
L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force" Réaction

L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force"

13:20
Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen

Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen

13:40
Un nouvel Anderlecht ? Voici pourquoi l'équipe n'est plus la même

Un nouvel Anderlecht ? Voici pourquoi l'équipe n'est plus la même

13:00
L'arbitrage belge pro-Union ? "Ils contrôlent tout depuis des semaines" Réaction

L'arbitrage belge pro-Union ? "Ils contrôlent tout depuis des semaines"

12:20
3
Loïs Openda explique ses débuts difficiles : "Mais je me sens beaucoup mieux"

Loïs Openda explique ses débuts difficiles : "Mais je me sens beaucoup mieux"

12:40
📷 La photo d'équipe originale de la RDC avant la CAN : la Pro League est représentée

📷 La photo d'équipe originale de la RDC avant la CAN : la Pro League est représentée

12:00
Le coach de Dender tacle le Standard : "C'est étonnant de les voir jouer comme ça"

Le coach de Dender tacle le Standard : "C'est étonnant de les voir jouer comme ça"

11:30
3
🎥 Un supporter de la RAAL se fait remarquer de bien triste manière à Westerlo

🎥 Un supporter de la RAAL se fait remarquer de bien triste manière à Westerlo

10:30
"La fédération est de plus en plus Blauw & Zwart" : la réaction de l'Union Belge ne passe pas

"La fédération est de plus en plus Blauw & Zwart" : la réaction de l'Union Belge ne passe pas

10:00
1
Malgré un grand Courtois et la victoire, le Real Madrid a une polémique sur les bras

Malgré un grand Courtois et la victoire, le Real Madrid a une polémique sur les bras

09:30
La reconversion inattendue de Jonathan Benteke, qui a arrêté sa carrière cette année

La reconversion inattendue de Jonathan Benteke, qui a arrêté sa carrière cette année

09:00
Westerlo est passé par toutes les émotions contre la RAAL : "J'étais très en colère"

Westerlo est passé par toutes les émotions contre la RAAL : "J'étais très en colère"

08:40
🎥 Enfin la délivrance en Serie A pour Loïs Openda !

🎥 Enfin la délivrance en Serie A pour Loïs Openda !

08:20
La RAAL continue son apprentissage : "C'est comme ça au plus haut niveau"

La RAAL continue son apprentissage : "C'est comme ça au plus haut niveau"

08:00
Christian Burgess n'avait qu'une idée en tête après le match à Charleroi : "Il y avait de la frustration" Réaction

Christian Burgess n'avait qu'une idée en tête après le match à Charleroi : "Il y avait de la frustration"

07:30
L'Ajax ne peut plus s'en passer : encore un Belge buteur !

L'Ajax ne peut plus s'en passer : encore un Belge buteur !

07:00
Promise David sur sa lancée, Leysen pas à son avantage : les notes de l'Union contre Zulte Waregem Analyse

Promise David sur sa lancée, Leysen pas à son avantage : les notes de l'Union contre Zulte Waregem

23:17
🎥 Beveren reste invincible, Courtrai renverse les U23 d'Anderlecht

🎥 Beveren reste invincible, Courtrai renverse les U23 d'Anderlecht

23:00
Le service minimum, ou presque : l'Union fait (laborieusement) le boulot avant la Bataille des Flandres

Le service minimum, ou presque : l'Union fait (laborieusement) le boulot avant la Bataille des Flandres

22:43
Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"

Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"

22:20
"Il deviendra sélectionneur des Diables Rouges"

"Il deviendra sélectionneur des Diables Rouges"

22:00
Arnaud Bodart assume : "J'ai été catastrophique, les critiques étaient légitimes"

Arnaud Bodart assume : "J'ai été catastrophique, les critiques étaient légitimes"

21:40
Il frappe clairement à la porte des Diables : quatrième but en Bundesliga pour Sambi Lokonga

Il frappe clairement à la porte des Diables : quatrième but en Bundesliga pour Sambi Lokonga

21:20
1
Dender frustré après la défaite : "Le Standard inscrit un but chanceux"

Dender frustré après la défaite : "Le Standard inscrit un but chanceux"

21:00
5
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/12: Silva

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/12: Silva

20:00
"J'avais signé et tout a capoté" : un Carolo se souvient comme si c'était hier du jour où il a été trahi

"J'avais signé et tout a capoté" : un Carolo se souvient comme si c'était hier du jour où il a été trahi

20:40
La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

20:20
Increvable : à 41 ans, Thiago Silva revient en Europe, et pas dans n'importe quel club

Increvable : à 41 ans, Thiago Silva revient en Europe, et pas dans n'importe quel club

20:00
"On sait qu'on peut faire quelque chose cette saison" : Lucas Pirard savoure sa première réussie

"On sait qu'on peut faire quelque chose cette saison" : Lucas Pirard savoure sa première réussie

19:30
11
Les Francs Borains mettent fin à leur série noire et enfoncent le Club NXT

Les Francs Borains mettent fin à leur série noire et enfoncent le Club NXT

19:00
"Avec Roger Vanden Stock, cela aurait été différent" : le tacle de La Gantoise au Club de Bruges

"Avec Roger Vanden Stock, cela aurait été différent" : le tacle de La Gantoise au Club de Bruges

18:40
Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

17:56

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 17
SL16 FC SL16 FC 1-1 Namur Namur
Union SG Union SG 4-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-1 Rochefort Rochefort
Mons Mons 0-1 Virton Virton
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 2-1 Tubize-Braine Tubize-Braine
Schaerbeek Schaerbeek 1-2 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved