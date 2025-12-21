📷 La photo d'équipe originale de la RDC avant la CAN : la Pro League est représentée

La République Démocratique du Congo a publié une photo un peu particulière à l'approche de la CAN. Les Léopards y portent en effet le maillot de leur club.

La RDC a publié une photo d'équipe assez inhabituelle il y a quelques jours, après que la sélection de Sébastien Desabre pour la CAN ait été dévoilée. On y voit les joueurs congolais poser comme pour une photo d'équipe traditionnelle, mais chacun portant le maillot de son club.

Ces photos ont été réalisées lors du rassemblement précédent, ce qui explique certaines incohérences. En effet, Mario Stroeykens, qui a déclaré forfait pour la CAN suite à sa blessure face à Saint-Trond, y figure bel et bien en maillot du RSC Anderlecht. Théo Bongonda (Spartak Moscou), repris pour la compétition, n'est quant à lui pas présent.

Le Standard et Genk également représentés

Quelques autres maillots de JPL sont donc visibles : Joris Kayembe représente le KRC Genk, tandis que Mathieu Epolo y porte fièrement le maillot du Standard de Liège. Ni Epolo, ni Stroeykens n'ont encore pu fêter leur première cap avec le Congo depuis leur changement de nationalité.

La RDC débutera sa CAN mardi, face au Bénin, à Rabat (13h30). Ils affronteront ensuite le Sénégal (27/12) et le Botswana (30/12).

Ensuite, en mars, les Léopards affronteront le vainqueur du barrage intercontinental entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, afin d'obtenir l'un des derniers tickets qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026.



