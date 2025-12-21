L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force"

L'Union Saint-Gilloise n'a pas proposé son plus beau visage mais a su renouer avec la victoire contre Zulte Waregem. David Hubert n'a pas cherché à cacher les difficultés rencontrées par son équipe en conférence de presse.

Ambiance particulière lors de la conférence de presse suivant le match de l'Union contre Zulte Waregem. Pendant que Sven Vandenbroeck partait en croisade contre l'arbitrage belge trop permissif à ses yeux au moment de siffler contre l'Union, David Hubert tentait de parler football.

De football, il n'en a pourtant été que très peu question pendant une bonne partie du match : "La première mi-temps n’était pas bonne du tout. On était trop nerveux, trop impatients, avec de mauvais choix et beaucoup de déchets. La deuxième mi-temps a été meilleure. On a rééquilibré les choses et on a su se créer davantage d’occasions", estime Hubert.

La cleansheet, les phases arrêtées : une recette simple mais toujours aussi efficace

Plus que jamais, parvenir à engranger des points même dans un mauvais jour est très important pour se maintenir en haut du classement. Et cela, l'Union l'a sans doute mieux compris que quiconque : "Ce que l'on présente n'est pas fluide, il faut savoir le reconnaître aussi. Ce n'est pas anormal. On a déjà beaucoup beaucoup donné cette saison. Parfois, il faut gagner les matchs d'une autre manière. Il est important que l'on puisse le faire aussi".

Pour cela, l'Union a pu à nouveau compter sur l'une de ses forces, les phases arrêtées. Promise David a ouvert le score à l'issue d'un corner, Anan Khalaili a inscrit un but (annulé par le VAR) de la sorte et Ross Sykes a lui aussi bien failli en faire de même : "Mis à part le match en Coupe, cela faisait longtemps qu'on n'avait plus marqué sur phase arrêtée. Ca doit redevenir notre force. C'est une composante très importante du football moderne".

Lire aussi… Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen›

Autre satisfaction au milieu de cette période sur le fil, la cleansheet. L'Union n'avait plus gardé ses filets inviolés depuis six matchs (lors de la victoire au Galatasaray) : "On est dans une période compliquée. C'est pour çela que ça me fait plaisir de prendre trois points et de ne pas encaisser. C'était plus au mental et à l'arrache. Si je peux adresser un compliment à l'équipe, c'est celui-là".