"La fédération est de plus en plus Blauw & Zwart" : la réaction de l'Union Belge ne passe pas

Rudi Garcia a publiquement critiqué le licenciement de Nicky Hayen, des propos qui lui ont valu de se faire taper sur les doigts par l'Union Belge. Pour Johan Boskamp, c'est clair : la fédération a une teinte Blauw & Zwart.

Le licenciement surprise de Nicky Hayen il y a deux semaines a fait parler jusqu'à la fédération : Rudi Garcia n'a pas pu cacher sa surprise et a ouvertement critiqué le choix du Club de Bruges. Une déclaration qui a surpris, car il n'est pas fréquent qu'un sélectionneur charge ainsi un club.

Une prise de position inappropriée ? C'est ce qu'a pensé l'Union Belge, qui a réagi dans la foulée en demandant à son sélectionneur de ne pas s'exprimer sur les affaires internes des clubs de Pro League. "Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?", s'insurge Johan Boskamp dans Het Belang Van Limburg.

Le FC Bruges, influent à l'Union Belge ?

"Pourquoi ne peut-il pas donner son avis ? Rudi Garcia aurait-il dû jouer les idiots quand on lui a posé la question ? Je ne comprends pas cette indignation". Pour l'ancien joueur du RWDM, Soulier d'Or 1975 et triple champion comme entraîneur avec Anderlecht, cela montre l'influence de Bruges à l'URBSFA.

"Quelqu'un comme Bart Verhaeghe peut dire tout ce qu'il veut, mais si on ose s'y opposer, c'est la panique. Bien sûr que la fédération a réagi comme ça pour éviter de froisser le Club, c'est sûr à 100%. Le Club de Bruges a une énorme influence au sein de la fédération", affirme Boskamp.

"Bob Madou, du Club, n'a-t-il pas pris le siège de Wouter Vandenhaute au Conseil d'administration ? Et il y a bien sûr Vincent Mannaert, avec son passé au Club. Avant, on disait que la fédération était Mauve & Blanc, et désormais, elle est de plus en plus Blauw & Zwart", conclut-il.