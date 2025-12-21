Réaction L'arbitrage belge pro-Union ? "Ils contrôlent tout depuis des semaines"

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
L'arbitrage belge pro-Union ? "Ils contrôlent tout depuis des semaines"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Sven Vandenbroeck était d'humeur très maussade après la défaite de Zulte Waregem à l'Union Saint-Gilloise. Il est parti en croisade contre l'arbitrage belge en conférence de presse.

"Je tiens à féliciter mon équipe. Pour son jeu et son courage. Mon analyse s'arrête là. Merci beaucoup" : lorsque Sven Vandenbroeck a été questionné sur ses impressions après la rencontre, il a annoncé qu'il se montrerait très bref et a tenu parole. Dans la salle de presse, les raisons de son mutisme sont vite apparues évidentes. 

A la mi-temps, l'entraîneur du Essevee avait déjà fait part de son mécontentement au sujet de l'arbitrage au micro de DAZN : "J'ai l'impression qu'on joue à dix". Il ne visait pas un joueur, mais Nathan Verbomen et les arbitres belges en général : "Depuis des semaines, l'Union contrôle tout. Je le dis depuis des semaines. Apparemment, les arbitres n'ont pas encore compris. Cette perception est pourtant bien ancrée chez beaucoup de gens".

L'Union toujours à la limite, et parfois au-delà ?

Après trois défaites en deux mois contre l'Union, les nerfs de Vandenbroeck étaient à vif. Il n'a donc pas fallu creuser longtemps pour le relancer sur le sujet après la rencontre. Il ne pointe pas une phase en particulier mais un ensemble de décisions qui empoisonne selon lui une rencontre. "Je l'ai dit après notre match de coupe : l'Union bénéficie toujours de petits avantages. Il n'y a qu'en Europe qu'on sait jouer franc jeu contre eux, que les arbitres sifflent normalement".

"Je ne parle pas seulement d'aujourd'hui. Je repense à nos trois matchs contre l'Union, et à d'autres matchs que j'ai vus. C'est tellement inégal. Et tout se joue sur des détails. Ce n'est pas à cause de ça qu'on a perdu le match, mais c'est agaçant. J'ai parlé de perception, mais en fait, ce n'est plus une perception. C'est presque la réalité", poursuit-il.



Lire aussi… L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force"

Il en veut pour preuve le traitement subi par son attaquant Anosike Ementa. Du haut de ses 2m02, le Danois a été pris en charge de manière très personnelle par Christian Burgess : "Il est mis à nu à chaque match, et je pèse mes mots. On laisse passer beaucoup trop de choses. Tous les lundis, quand il arrive au club, il est couvert de bleus. Il a mal partout à cause des coups qu'il reçoit. Il a toujours mal à la tête ; avant qu'il puisse rejoindre le groupe, il doit aller au moins trois quarts d'heure chez l'ostéopathe. Il reçoit tellement de coups qu'il lui est presque impossible de jouer correctement".

Un matraquage qui explique selon lui que les intentions offensives de son équipe n'aient été que peu mises en avant : "Je m'attends à un scénario similaire contre l'Antwerp, mais ils joueront peut-être un football plus riche et de meilleure qualité que l'Union. Nous aborderons ce match de la même manière, avec la même intensité et la même ambition. Nous voulons jouer un beau football et obtenir un résultat à l'extérieur. Nous continuerons à défendre ce style de jeu aussi longtemps que possible".

Assis à côté de lui, David Hubert a eu l'intelligence de ne pas réagir : "Je sais que ses propos ne sont pas dirigés contre l'Union en particulier malgré sa frustration. J'ai connu des pensées similaires ces dernières semaines, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit, cela ne sert à rien d'en rajouter".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zulte Waregem
Union SG

Plus de news

L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force" Réaction

L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force"

13:20
Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen

Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen

13:40
LIVE : Bruges mène, mais a manqué le break Live

LIVE : Bruges mène, mais a manqué le break

14:19
Les autres pays sont prévenus : Neymar fait une promesse folle pour le Brésil au Mondial

Les autres pays sont prévenus : Neymar fait une promesse folle pour le Brésil au Mondial

14:40
Wilfried Kanga, absent surprise : une mauvaise nouvelle pour Rik De Mil, mais une heureuse pour l'Ivoirien

Wilfried Kanga, absent surprise : une mauvaise nouvelle pour Rik De Mil, mais une heureuse pour l'Ivoirien

14:20
Christian Burgess n'avait qu'une idée en tête après le match à Charleroi : "Il y avait de la frustration" Réaction

Christian Burgess n'avait qu'une idée en tête après le match à Charleroi : "Il y avait de la frustration"

07:30
Revirement de situation à Genk ? Le favori pour succéder à Fink pourrait perdre la main

Revirement de situation à Genk ? Le favori pour succéder à Fink pourrait perdre la main

14:00
Promise David sur sa lancée, Leysen pas à son avantage : les notes de l'Union contre Zulte Waregem Analyse

Promise David sur sa lancée, Leysen pas à son avantage : les notes de l'Union contre Zulte Waregem

23:17
Le service minimum, ou presque : l'Union fait (laborieusement) le boulot avant la Bataille des Flandres

Le service minimum, ou presque : l'Union fait (laborieusement) le boulot avant la Bataille des Flandres

22:43
Un nouvel Anderlecht ? Voici pourquoi l'équipe n'est plus la même

Un nouvel Anderlecht ? Voici pourquoi l'équipe n'est plus la même

13:00
Loïs Openda explique ses débuts difficiles : "Mais je me sens beaucoup mieux"

Loïs Openda explique ses débuts difficiles : "Mais je me sens beaucoup mieux"

12:40
📷 La photo d'équipe originale de la RDC avant la CAN : la Pro League est représentée

📷 La photo d'équipe originale de la RDC avant la CAN : la Pro League est représentée

12:00
Le coach de Dender tacle le Standard : "C'est étonnant de les voir jouer comme ça"

Le coach de Dender tacle le Standard : "C'est étonnant de les voir jouer comme ça"

11:30
3
🎥 Un supporter de la RAAL se fait remarquer de bien triste manière à Westerlo

🎥 Un supporter de la RAAL se fait remarquer de bien triste manière à Westerlo

10:30
Surprise à Stockay : José Riga démissionne !

Surprise à Stockay : José Riga démissionne !

11:00
"La fédération est de plus en plus Blauw & Zwart" : la réaction de l'Union Belge ne passe pas

"La fédération est de plus en plus Blauw & Zwart" : la réaction de l'Union Belge ne passe pas

10:00
1
Malgré un grand Courtois et la victoire, le Real Madrid a une polémique sur les bras

Malgré un grand Courtois et la victoire, le Real Madrid a une polémique sur les bras

09:30
Westerlo est passé par toutes les émotions contre la RAAL : "J'étais très en colère"

Westerlo est passé par toutes les émotions contre la RAAL : "J'étais très en colère"

08:40
La reconversion inattendue de Jonathan Benteke, qui a arrêté sa carrière cette année

La reconversion inattendue de Jonathan Benteke, qui a arrêté sa carrière cette année

09:00
La RAAL continue son apprentissage : "C'est comme ça au plus haut niveau"

La RAAL continue son apprentissage : "C'est comme ça au plus haut niveau"

08:00
🎥 Enfin la délivrance en Serie A pour Loïs Openda !

🎥 Enfin la délivrance en Serie A pour Loïs Openda !

08:20
L'Ajax ne peut plus s'en passer : encore un Belge buteur !

L'Ajax ne peut plus s'en passer : encore un Belge buteur !

07:00
🎥 Beveren reste invincible, Courtrai renverse les U23 d'Anderlecht

🎥 Beveren reste invincible, Courtrai renverse les U23 d'Anderlecht

23:00
Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"

Vincent Euvrard et le Standard ont pris leur revanche : "Le plan était le même qu'en Coupe"

22:20
Arnaud Bodart assume : "J'ai été catastrophique, les critiques étaient légitimes"

Arnaud Bodart assume : "J'ai été catastrophique, les critiques étaient légitimes"

21:40
"Il deviendra sélectionneur des Diables Rouges"

"Il deviendra sélectionneur des Diables Rouges"

22:00
Dender frustré après la défaite : "Le Standard inscrit un but chanceux"

Dender frustré après la défaite : "Le Standard inscrit un but chanceux"

21:00
5
Il frappe clairement à la porte des Diables : quatrième but en Bundesliga pour Sambi Lokonga

Il frappe clairement à la porte des Diables : quatrième but en Bundesliga pour Sambi Lokonga

21:20
1
La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem

La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem

20/12
"J'avais signé et tout a capoté" : un Carolo se souvient comme si c'était hier du jour où il a été trahi

"J'avais signé et tout a capoté" : un Carolo se souvient comme si c'était hier du jour où il a été trahi

20:40
La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

La RAAL pensait décrocher un point... mais craque encore en fin de match

20:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/12: Silva

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/12: Silva

20:00
"On sait qu'on peut faire quelque chose cette saison" : Lucas Pirard savoure sa première réussie

"On sait qu'on peut faire quelque chose cette saison" : Lucas Pirard savoure sa première réussie

19:30
11
Increvable : à 41 ans, Thiago Silva revient en Europe, et pas dans n'importe quel club

Increvable : à 41 ans, Thiago Silva revient en Europe, et pas dans n'importe quel club

20:00
"Avec Roger Vanden Stock, cela aurait été différent" : le tacle de La Gantoise au Club de Bruges

"Avec Roger Vanden Stock, cela aurait été différent" : le tacle de La Gantoise au Club de Bruges

18:40
Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

17:56

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 1-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 16:00 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved