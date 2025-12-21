Westerlo est passé par toutes les émotions contre la RAAL : "J'étais très en colère"

Westerlo a cru laisser échapper deux points en fin de match face à La Louvière. Mais Issame Charaï a finalement pu souffler.

La fin de match entre le KVC Westerlo et la RAAL a été palpitante : alors que le score ne bougeait plus depuis la 5e minute et un autobut de Maxence Maisonneuve, deux buts sont tombés dans les dernières minutes. 

Fall a ainsi égalisé à la 88e et le Kuipje pensait bien voir son équipe perdre deux points... jusqu'à un superbe but de Mebude qui permet à Westerlo de grimper à une belle 8e place. Et à Issame Charaï de rester calme. 

Westerlo confirme sa forme

"C'était très intense", reconnaît l'entraîneur de Westerlo au micro de DAZN. "En première mi-temps, nous avons contrôlé le match, créé des occasions, nous étions bons avec le ballon. Mais en seconde, nous avons été mous, nous ne gagnions plus de duels", regrette Charaï.

"J'étais très en colère", continue-t-il au sujet du but encaissé. "Mais je suis très heureux pour les gars qu'ils aient marqué ce but par après. C'était une décharge d'énergie incroyable". Les Campinois confirment leur bonne forme, après avoir écrasé Anderlecht et failli battre Genk.

Lire aussi…
"C'est une victoire très importante pour notre jeune groupe. Prendre trois points, ça ne se fait pas uniquement par du beau jeu : ça se fait aussi par la volonté", conclut Issame Charaï. 

