L'Ajax ne peut plus s'en passer : encore un Belge buteur !

L'Ajax ne s'est pas imposé au NEC Nimègue mais a tout de même pris un point grâce à un but de Mika Godts. Les Belges se rendent décidément indispensables à Amsterdam.

Après une période difficile, l'Ajax semble retrouver son rythme de croisière. Les Ajacides ont récemment remporté un match de Ligue des Champions contre Qarabag et ont également battu Feyenoord en Eredivisie. Jorthy Mokio a été crucial lors de ce dernier match avec un but.

Ensuite, une victoire facile en Coupe a suivi, avec une victoire 2-7 contre Excelsior Maassluis. Les trois Belges de l'Ajax (Godts, Mokio et Bounida) ont un pied dans chacun des sept buts de leur équipe dans cette rencontre, Bounida délivrant même 4 assists.

Le but de Godts n'apporte pas la victoire

Ce samedi, Mika Godts a marqué contre le NEC. Linssen avait donné l'avantage au club de Nimègue tôt dans le match, mais l'Ajax a ensuite égalisé grâce à l'ex-Mauve Kasper Dolberg, son second but de la saison en Eredivie.

Juste avant la pause, Godts faisait ensuite 1-2 en faveur de l'Ajax. Et juste... après la pause, le NEC réagissait, Sami Ouaissa faisant 2-2. Malgré l'expulsion du même Ouaissa aux alentours de l'heure de jeu, l'Ajax Amsterdam ne parviendra plus à faire la différence.

Ces points perdus risquent bien d'encore un peu plus éloigner l'Ajax de la tête : le PSV Eindhoven est d'ores et déjà hors de portée avec 13 points d'avance sur l'Ajax.



