Increvable : à 41 ans, Thiago Silva revient en Europe, et pas dans n'importe quel club

Thiago Silva n'en a pas encore fini avec le haut niveau. Le défenseur central de 41 ans, qui évoluait à Fluminense depuis deux ans, va finir la saison au FC Porto.

C'est d'ores et déjà l'une des belles histoires du mercato. Thiago Silva, désormais âgé de 41 ans, revient là où son aventure européenne avait débuté en 2005 : au FC Porto. L'ancien capitaine emblématique du PSG et de l'AC Milan a signé avec les Dragons jusqu'en fin de saison.

Silva, défenseur emblématique des années 2010, qui a disputé près de 120 matchs pour l'AC Milan, plus de 300 pour le PSG et 155 pour Chelsea, était retourné au Brésil en 2024. Après deux saisons à Fluminense, son club formateur, Thiago Silva était libre.

Thiago Silva de retour à Porto

Et plutôt que de raccrocher les crampons, l'homme aux 113 caps avec le Brésil a donc décidé de s'offrir une dernière pige au plus haut niveau européen. Il devra attendre le 1er janvier pour être officiellement inscrit au FC Porto.

Peut-être Thiago Silva sera-t-il d'ores et déjà disponible pour le premier match de l'année 2026 : le FC Porto se rendra alors à Santa Clara, club situé dans les Açores et actuel 13e du championnat portugais. Porto, de son côté, est actuellement solide leader.

En 2005, Thiago Silva n'avait pas porté les couleurs de l'équipe A. Il avait disputé 14 matchs avec l'équipe B des Dragons, avant de signer au Dynamo Moscou puis de retourner au Brésil. Vingt ans plus tard, il a l'opportunité de corriger le tir et réussir à Porto.



