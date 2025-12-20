Les Francs Borains mettent fin à leur série noire et enfoncent le Club NXT

Après trois défaites d'affilée, les Francs Borains ont renoué avec le succès. Les hommes d'Yves Vanderhaeghe ont battu le Club NXT.

Si les débuts d'Yves Vanderhaeghe s'étaient avérés réussis, le RFB était un peu plus à la peine ces dernières semaines. Les Francs Borains restaient en effet sur trois défaites consécutives en championnat, et devaient se reprendre face au Club NXT, bon dernier.

Cela n'a pas été facile ce samedi au Stade Robert Urbain. Pourtant, le but tombait vite : une déviation de Dorian Dessoleil permettait à Lucas Lima d'ouvrir le score dès la 4e minute. Ce sera le seul but de la rencontre (1-0).

Les Francs Borains terminent bien l'année

Durant le reste de la rencontre, c'est le Club NXT qui dictera le tempo, sans réellement se montrer dangereux. Les jeunes brugeois ne parviendront pas à mettre les Francs Borains sous pression malgré leur possession de balle.

En seconde période, là aussi, le Club NXT dominera dans le jeu, de manière stérile. Le RFB ne s'offrira une vraie occasion de faire le break qu'en toute fin de match via Massimo Bruno, qui ne parvient pas à cadrer après une belle phase amenée par Ruiz-Atyl, très bien monté au jeu. Il faudra même un grand arrêt de Swinnen pour préserver la victoire en fin de match.



Avec cette victoire, les Francs Borains grimpent à la 12e place de Challenger Pro League et se donnent un peu d'air. Le Club NXT, de son côté, est bon dernier, mais on le sait : les équipes U23 sont "protégées" de la relégation par le nouveau format de la Pro League...