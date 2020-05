Liga : La date de la reprise des entraînements collectifs serait connue

Alors que les clubs de Serie A ont été autorisés à reprendre l'entraînement collectif à partir de lundi, cela pourrait aussi être le cas en Espagne. Javier Tebas, le patron de la Liga souhaiterait que la compétition reprenne le 12 juin prochain.

Selon l'AFP, la Liga a annoncé aux clubs qu'ils vont pouvoir passer de l'entraînement individuel (autorisé depuis le 8 mai dernier) à des séances effectuées par petits groupes de 10 personnes à partir de lundi.

Ce plan pourra être appliqué par tous les membres de la première division espagnole, que ce soit le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore l'Espanyol Barcelone et Getafe, présents dans les régions les plus durement frappées par le Covid-19, a précisé une source interne de la Ligue espagnole à l'AFP. Le football espagnol est donc prêt à faire un pas de plus vers une reprise du Championnat.