Eden Hazard: "Je veux être prêt pour le prochain match"

De retour au centre d'entraînement du Real la semaine dernière, en même temps que ses partenaires, Eden Hazard espère être prêt dès que la Liga reprendra.

C'est un Eden Hazard tout sourire qui a répondu aux questions de Real TV, ce lundi. Et pour cause: le Diable Rouge a retrouvé les plaisirs de l'entraînement, près de trois mois après avoir quitté la pelouse de Levante blessé. "Ça fait vraiment plaisir d'être de retour sur les terrains et de pouvoir travailler avec les coéquipiers. On attend encore les matchs, mais je suis vraiment très heureux", insiste-t-il.

"Être prêt pour le prochain match"

"Après autant de temps hors des terrains, j'ai encore besoin de travailler mon physique et de retrouver les sensations avec le ballon, mais je veux être prêt pour le prochain match", annonce Eden Hazard qui espère donc être fit dès que la Liga reprendra ses droits.

Une perspective qui semble approcher puisque les Merengue ont pu reprendre des entraînements presque normaux ce lundi. "C'est déjà mieux. On peut s'entraîner un peu plus comme on l'aime. Le première semaine était un peu étrange, mais, là, on peut trvailler en groupe, avec les gardiens et c'est évidemment beaucoup plus agréable."