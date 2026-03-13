Mauvaise nouvelle pour Dender : son meilleur buteur dans le viseur d'un club qui joue le maintien

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Mauvaise nouvelle pour Dender : son meilleur buteur dans le viseur d'un club qui joue le maintien

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Bruny Nsimba pourrait quitter Dender à la fin de la saison. Le Cercle de Bruges est intéressé par son profil de buteur.

Le meilleur buteur de Dender ne devrait plus porter les couleurs du club la saison prochaine. En fin de contrat en juin, Bruny Nsimba attise les convoitises des autres clubs de Pro League.

Cette saison, l'attaquant de 25 ans a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives. Des statistiques qui en font le joueur offensif le plus efficace de Dender. Devant Kvet 5 buts et Toshevski 4 buts.

Selon nos confrères de La Dernière Heure, le Cercle de Bruges aurait des vues sur Nsimba. Le club brugeois chercherait à renforcer son attaque en vue de la saison prochaine.

Pour le moment, Nsimba est à l'arrêt. L’attaquant souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers et ne devrait faire son retour sur les terrains qu'au moment des Play-Downs.

Face à son futur club ?


Un retour qui pourrait être crucial pour Dender. Lanterne rouge de Pro League, le club devra lutter pour son maintien, possiblement face au Cercle de Bruges, également engagé dans la bataille pour rester en D1A.

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