"C'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid" : Courtois dépasse Casillas pour son entraîneur

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
"C'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid" : Courtois dépasse Casillas pour son entraîneur

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Thibaut Courtois a marqué l'histoire du Real Madrid à son poste. Pour énormément de supporters et entraîneurs, c'est le meilleur gardien de l'histoire du club.

Mercredi soir en Ligue des champions, Thibaut Courtois a écœuré les attaquants de Manchester City. Le Diable Rouge a réalisé plusieurs arrêts importants et a grandement participé à la victoire 3-0 du Real Madrid au Santiago Bernabéu.

Le gardien belge s'était montré très solide face aux offensives anglaises. Il a empêché City de revenir dans le match à plusieurs reprises. Erling Haaland, par exemple, n'a pas tiré une seule fois au but.

Les éloges n'ont pas tardé après ce match. Álvaro Arbeloa a salué la prestation de son gardien en conférence de presse avant d'affronter Elche en championnat.

C'est le Belge le meilleur gardien

Interrogé sur la comparaison entre Courtois et Iker Casillas, Arbeloa n'a pas hésité à trancher. "Ce que fait Courtois, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Je reste sur ce que j'ai dit l'autre jour. Il n'y a pas de débat. C'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid à mon avis", a déclaré l'entraîneur.

Des performances qui devraient rassurer les Diables Rouges. Courtois sera un atout majeur pour la Coupe du monde 2026. Rudi Garcia pourra compter sur un gardien en grande forme.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Real Madrid - Elche CF en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (14/03).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Elche CF
Thibaut Courtois

Plus de news

Un retour à Chelsea en danger ? Mike Penders pourrait en faire les frais

Un retour à Chelsea en danger ? Mike Penders pourrait en faire les frais

23:00
Titulaire au Mondial ? Un Diable Rouge met tout le monde d'accord

Titulaire au Mondial ? Un Diable Rouge met tout le monde d'accord

22:30
Challenger Pro League : le Patro s'impose dans la douleur face à Lierse et le RSCA Futures cale à domicile

Challenger Pro League : le Patro s'impose dans la douleur face à Lierse et le RSCA Futures cale à domicile

22:05
Grosse frayeur dans les tribunes de La Gantoise : la rencontre a débuté avec du retard

Grosse frayeur dans les tribunes de La Gantoise : la rencontre a débuté avec du retard

21:46
Mauvaise nouvelle pour Dender : son meilleur buteur dans le viseur d'un club qui joue le maintien

Mauvaise nouvelle pour Dender : son meilleur buteur dans le viseur d'un club qui joue le maintien

21:00
Le Standard prend une décision radicale pour protéger ses jeunes joueurs

Le Standard prend une décision radicale pour protéger ses jeunes joueurs

20:30
Eden Hazard dans le viseur de la justice belge après son nouveau partenariat

Eden Hazard dans le viseur de la justice belge après son nouveau partenariat

20:00
1
Ivan Leko sort l'artillerie lourde du Club de Bruges pour le choc à Westerlo

Ivan Leko sort l'artillerie lourde du Club de Bruges pour le choc à Westerlo

19:30
Quelles équipes ont le plus souvent disputé les play-offs 1 et quelles ont été les plus grosses surprises ?

Quelles équipes ont le plus souvent disputé les play-offs 1 et quelles ont été les plus grosses surprises ?

19:00
35 millions d'euros : voici le joueur avec la plus grande valeur marchande en Pro League

35 millions d'euros : voici le joueur avec la plus grande valeur marchande en Pro League

18:30
L'équipe de la semaine est connue en Ligue des champions : un Diable Rouge dans le onze

L'équipe de la semaine est connue en Ligue des champions : un Diable Rouge dans le onze

10:00
"Ici, c'est nous les patrons" : Zakaria El Ouahdi est catégorique avant le derby limbourgeois

"Ici, c'est nous les patrons" : Zakaria El Ouahdi est catégorique avant le derby limbourgeois

18:00
L'arbitre du match entre le RFC Liège et le Beerschot va rappeler de mauvais souvenirs aux Sang et Marine

L'arbitre du match entre le RFC Liège et le Beerschot va rappeler de mauvais souvenirs aux Sang et Marine

17:30
L'Union SG peut avoir le sourire : trois bonnes nouvelles annoncées par David Hubert avant d'affronter Dender

L'Union SG peut avoir le sourire : trois bonnes nouvelles annoncées par David Hubert avant d'affronter Dender

17:00
"Je ne savais même pas" : Vincent Kompany réagit à la vidéo virale sur son "aura"

"Je ne savais même pas" : Vincent Kompany réagit à la vidéo virale sur son "aura"

16:30
"Je ne veux pas perdre deux heures de sommeil" : pourquoi Vincent Euvrard ne suivra pas Gand - Zulte ce soir Interview

"Je ne veux pas perdre deux heures de sommeil" : pourquoi Vincent Euvrard ne suivra pas Gand - Zulte ce soir

15:40
Qui est Andreas Patz, le nouvel adjoint du Sporting d'Anderlecht ?

Qui est Andreas Patz, le nouvel adjoint du Sporting d'Anderlecht ?

16:00
Un renouveau à Anderlecht ? "On commence à trouver une certaine dynamique entre les joueurs"

Un renouveau à Anderlecht ? "On commence à trouver une certaine dynamique entre les joueurs"

15:20
"C'est parfait pour moi" : Vincent Kompany face à un défi loin d'être évident ce samedi avec le Bayern

"C'est parfait pour moi" : Vincent Kompany face à un défi loin d'être évident ce samedi avec le Bayern

15:00
Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp Interview

Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp

14:20
"Je ne refuserai jamais une sélection" : Thorgan Hazard prêt à revenir chez les Diables Rouges ?

"Je ne refuserai jamais une sélection" : Thorgan Hazard prêt à revenir chez les Diables Rouges ?

14:40
OFFICIEL : le sort de Jérémy Taravel à Anderlecht est enfin connu

OFFICIEL : le sort de Jérémy Taravel à Anderlecht est enfin connu

13:58
2
Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?

Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?

13:30
Le Club de Bruges bientôt mis en avant dans un documentaire diffusé pendant la Coupe du monde

Le Club de Bruges bientôt mis en avant dans un documentaire diffusé pendant la Coupe du monde

13:00
"Pour nous, c'est comme une finale de LDC" : Rik De Mil insiste sur l'importance du prochain match

"Pour nous, c'est comme une finale de LDC" : Rik De Mil insiste sur l'importance du prochain match

12:40
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune joueur passé par le RWDM

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune joueur passé par le RWDM

12:20
🎥 Jérémy Doku au cœur d'une séquence très surprenante à la télévision

🎥 Jérémy Doku au cœur d'une séquence très surprenante à la télévision

12:00
"Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais..." : Nicky Hayen y croit pour le KRC Genk à Fribourg

"Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais..." : Nicky Hayen y croit pour le KRC Genk à Fribourg

11:30
"C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie

"C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie

11:00
"Tout reste ouvert" : l'entraîneur de Fribourg optimiste malgré la défaite de son équipe contre le KRC Genk

"Tout reste ouvert" : l'entraîneur de Fribourg optimiste malgré la défaite de son équipe contre le KRC Genk

10:30
Où en est la recherche d'un nouvel investisseur au Standard ? Le point sur le dossier

Où en est la recherche d'un nouvel investisseur au Standard ? Le point sur le dossier

09:30
1
La Belgique grappille des points sur les Pays-Bas au coefficient UEFA suite au succès de Genk contre Fribourg

La Belgique grappille des points sur les Pays-Bas au coefficient UEFA suite au succès de Genk contre Fribourg

09:00
"C'est la preuve que tout le monde se sent bien" : Ilay Camara donne son avis sur Jérémy Taravel

"C'est la preuve que tout le monde se sent bien" : Ilay Camara donne son avis sur Jérémy Taravel

08:30
"C'est toujours à Anderlecht que j'ai voulu jouer" : Ilay Camara met les choses au clair

"C'est toujours à Anderlecht que j'ai voulu jouer" : Ilay Camara met les choses au clair

08:00
"Si j'avais écouté les gens, je serais mort" : Adnan Januzaj veut réussir un nouveau come-back

"Si j'avais écouté les gens, je serais mort" : Adnan Januzaj veut réussir un nouveau come-back

07:00
Le meilleur face à la RAAL, mais parfois aussi le pire : le mystère Nozawa

Le meilleur face à la RAAL, mais parfois aussi le pire : le mystère Nozawa

07:40

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 28
Alaves Alaves 1-1 Villarreal Villarreal
Girona FC Girona FC 14/03 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/03 Getafe Getafe
Real Oviedo Real Oviedo 14/03 Valencia CF Valencia CF
Real Madrid Real Madrid 14/03 Elche CF Elche CF
Real Mallorca Real Mallorca 15/03 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
FC Barcelone FC Barcelone 15/03 Séville Séville
Real Betis Real Betis 15/03 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Sociedad Real Sociedad 15/03 Osasuna Osasuna
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16/03 Levante Levante
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved