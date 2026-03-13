"C'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid" : Courtois dépasse Casillas pour son entraîneur

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Thibaut Courtois a marqué l'histoire du Real Madrid à son poste. Pour énormément de supporters et entraîneurs, c'est le meilleur gardien de l'histoire du club.

Mercredi soir en Ligue des champions, Thibaut Courtois a écœuré les attaquants de Manchester City. Le Diable Rouge a réalisé plusieurs arrêts importants et a grandement participé à la victoire 3-0 du Real Madrid au Santiago Bernabéu.

Le gardien belge s'était montré très solide face aux offensives anglaises. Il a empêché City de revenir dans le match à plusieurs reprises. Erling Haaland, par exemple, n'a pas tiré une seule fois au but.

Les éloges n'ont pas tardé après ce match. Álvaro Arbeloa a salué la prestation de son gardien en conférence de presse avant d'affronter Elche en championnat.

C'est le Belge le meilleur gardien

Interrogé sur la comparaison entre Courtois et Iker Casillas, Arbeloa n'a pas hésité à trancher. "Ce que fait Courtois, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Je reste sur ce que j'ai dit l'autre jour. Il n'y a pas de débat. C'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid à mon avis", a déclaré l'entraîneur.

Casillas vs Courtois: ¿Quién es el mejor portero de la historia del Real Madrid



Ojo a la respuesta de Arbeloa... pic.twitter.com/h2StzFmYIq



— MARCA (@marca) March 13, 2026

Des performances qui devraient rassurer les Diables Rouges. Courtois sera un atout majeur pour la Coupe du monde 2026. Rudi Garcia pourra compter sur un gardien en grande forme.