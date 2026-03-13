Eden Hazard dans le viseur de la justice belge après son nouveau partenariat

Eden Hazard devient ambassadeur de la plateforme de paris Stake. . Mais en Belgique, l'annonce fait réagir.

Eden Hazard est le nouveau visage de Stake, une plateforme internationale de paris et de casino en ligne. L'ancien capitaine des Diables Rouges a annoncé ce partenariat en expliquant vouloir rester proche des fans et partager sa passion du football.

La Commission des jeux de hasard rappelle que Stake ne possède aucune licence dans le pays. La société est considérée comme illégale sur le marché belge. En France également, la plateforme est interdite.

Des problèmes pour Hazard ?

Les autorités veulent vérifier si la publicité réalisée par Hazard vise le public belge. "Nous souhaitons déterminer si Hazard fait la promotion de Stake et si cette publicité cible les Belges. Si tel est le cas, l'ancien footballeur enfreint la loi", explique Stefaan Savenberg sur Het Nieuwsblad, porte-parole de la Commission des jeux de hasard.

"Nous contacterons Eden Hazard et lui adresserons une mise en demeure afin qu'il mette fin à ses agissements. S'il persiste, il s'expose à des poursuites judiciaires", a averti Savenberg.



Stake met en avant l'énorme popularité d'Hazard pour justifier ce partenariat. C'est pour cette raison qu'il a été choisi.