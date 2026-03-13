Grosse frayeur dans les tribunes de La Gantoise : la rencontre a débuté avec du retard

Le coup d'envoi entre La Gantoise et Zulte Waregem a été suspendu pour une urgence vitale en tribune.

Le match de Pro League entre La Gantoise et Zulte Waregem a été retardé. Le speaker du stade a annoncé qu'il s'agissait d’une urgence médicale dans les tribunes. Un supporter a fait un malaise et a dû être réanimé.

Les secours sont rapidement intervenus pour lui venir en aide dans la tribune. Les supporters de Zulte Waregem ont utilisé leur tifo pour cacher la scène pendant l’intervention des services médicaux.

Plusieurs minutes ont passé sans que le coup d’envoi ne soit donné. L'attention était tournée vers la tribune où le supporter était pris en charge.

Objectif le top six pour La Gantoise

Pour La Gantoise, l'enjeu est important. Les hommes de Rik De Mil sont en course pour une place dans les Champions' Play-Offs et se trouvent à trois points de la sixième place.



Le supporter a été évacué du stade sur une civière, sous les applaudissements du public présent dans les tribunes.