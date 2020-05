Le Real Madrid voit grand et a choisi son trio offensif pour 2021 : la MHH

En raison de la pandémie de coronavirus qui a frappé de plein fouet l'Europe et l'Espagne, la Casa Blanca a décidé de passer à l'attaque l'année prochaine lors du mercato estival 2021.

Le Real Madrid ne devrait pas faire de folies lors de ce mercato estival qui devrait être plutôt calme. Par contre pour 2021, Florentino Pérez voit déjà les choses en très grand, selon AS.

L'homme fort de la Casa Blanca veut ainsi s'offrir un trio composé de Kylian Mbappé, d'Erling Braut Håland et d'Eden Hazard. Ce trio surnommé "MHH" est très complémentaire puisqu'il permettrait à l'équipe merengue d'avoir des tueurs devant le but, de la vitesse et de la créativité. De quoi garantir un sacré spectacle dans le nouveau Bernabéu.