Officiel : Les clubs de Premier League reprendront l'entraînement ce mardi

Le projet Restart imaginé par le championnat anglais suit son cours malgré des contestations de plus en plus présentes.

Les dirigeants du championnat anglais viennent d'annoncer sur le site officiel de la Premier League que tous les clubs ont accepté de reprendre le chemin de l'entraînement individuel à partir de mardi.

"Les acteurs de la Premier League ont voté aujourd'hui à l'unanimité pour reprendre l’entraînement en petits groupes à partir de demain après-midi, la première étape vers le redémarrage de la Premier League, lorsque cela sera possible en toute sécurité. La première étape du protocole de retour à l'entraînement permet aux équipes de s'entraîner tout en maintenant une distanciation physique. La formation au contact n'est pas encore autorisée. Cette première étape a été convenue en concertation avec les joueurs, les managers, les médecins des clubs de Premier League, les experts indépendants et le gouvernement. Des protocoles médicaux stricts de la plus haute qualité garantiront que tout le monde retourne à l’entraînement dans l'environnement le plus sûr possible. La santé et le bien-être de tous les participants sont la priorité de la Premier League, et le retour à l'entraînement en toute sécurité est un processus étape par étape", peut-on lire sur le communiqué.