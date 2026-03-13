Le Standard prend une décision radicale pour protéger ses jeunes joueurs

Le Standard de Liège a décidé de limiter les interactions sur les réseaux sociaux autour de son académie.

Le Standard de Liège passe à l'action pour protéger les jeunes de son centre de formation. Désormais, il n'est plus possible de laisser des commentaires sous les publications des équipes de jeunes sur Instagram et Facebook.

Le club justifie cette décision après avoir découvert des messages racistes dans les commentaires d'une vidéo des U14.

Pas de place pour le racisme

Le Standard insiste sur un point : le centre de formation sera mis en avant sur les réseaux sociaux. "Notre décision de désactiver les commentaires ne remet pas en cause la volonté du club de continuer à mettre en avant les activités et les succès de son centre de formation mais constitue une mesure de protection face à des comportements inacceptables", explique Pierre François, General Manager du club sur le site web du club.

Identifier et combattre les discours haineux

Au-delà de cette mesure, le Standard veut aller plus loin dans la lutte contre les messages haineux. Le club a mis en place une cellule interne chargée d'identifier et de combattre ce type de comportement en ligne.



Avec cette initiative, les jeunes joueurs doivent pouvoir vivre leur passion du football sans être exposés à la haine sur les réseaux sociaux.