Retournement de situation pour André Villas-Boas à Marseille?

Annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester.

Malgré une excellente première saison, qui a permis au Portugais de ramener Marseille dans la roue du PSG et de qualifier l'OM pour la prochaine Ligue des Champions, le départ d'Andoni Zubizarreta aurait pu signifier la fin de l'aventure pour André Villas-Boas.

Mais il ne serait plus question d'un départ et, selon les informations de Téléfoot, la direction marseillaise aurait l'intention de proposer une prolongation de contrat à l'ancien coach de Chelsea et de Tottenham.