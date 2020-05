Chelsea champion d'Europe en 2012 : depuis, Roberto Di Matteo galère

Il reste jusqu'à aujourd'hui le seul entraîneur à avoir remporté la Ligue des Champions avec Chelsea : Roberto Di Matteo a un CV enviable ... mais une drôle de carrière.

Roberto Di Matteo est-il l'entraîneur le plus improbable à figurer au palmarès de la Ligue des Champions ? L'Italien soulevait il y a 8 ans le trophée suprême du football de club à la tête des Blues, qu'il emmenait contre toute attente au bout d'un parcours chaotique alors qu'il n'avait pris la tête du club qu'en mars 2012 suite au licenciement d'André Villas-Boas.

Di Matteo incarnera parfaitement ce qu'on appelle communément le choc psychologique qui suit le licenciement d'un entraîneur aux méthodes ne fonctionnant pas : réussissant quelques très jolis coups, comme une qualification miraculeuse pour les quarts de finale de la C1 en battant Naples 4-1 après la défaite 3-1 de Villas-Boas avant son renvoi.

Le 2-2 à Barcelone sans John Terry, exclu en première période, pour atteindre la finale, puis le but de la tête légendaire de Didier Drobga à l'Allianz Arena (88e minute) pour aller chercher des prolongations et une victoire aux tirs au but : chaque rencontre souriait à Di Matteo, sans que le jeu ne soit nécessairement au rendez-vous.

Et depuis ...

Durant une seconde saison inévitablement moins brillante, Roberto Di Matteo sera licencié, dès novembre 2012. La suite de sa carrière sera plus compliquée : 6e avec Schalke 04 en 2014-2015, après avoir été ... payé par Chelsea jusqu'au terme de son contrat précédent (qui courait jusqu'en juin 2014), il quittera le club en mai 2015.

Sa dernière expérience date déjà d'il y a trois saisons : en 2016, Di Matteo revient en Angleterre, cette fois en Championship à la tête d'Aston Villa. Il ne restera que quelques mois au club, licencié en octobre 2016 après un mauvais départ. Depuis ? Rien. Le champion d'Europe 2012 n'est même plus vraiment cité en cas de postes vacants : la dernière mention de son nom était pour le poste de T1 à ... Kilmarnock, en mai 2019. Di Matteo restera pour l'éternité un vainqueur de Ligue des Champions ; c'est toujours ça ...