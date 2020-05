Un club de Championship demande ouvertement l'annulation de la saison

Le club anglais a expliqué pourquoi il demande l'annulation de la saison dans un courriel envoyé à l'EFL (qui regroupe les D2, D3 et D4 anglaises) et aux 23 autres clubs de son Championnat.

Hull City (D2) est le premier club anglais à demander ouvertement l'annulation de la saison. Le club, 21e sur 24 au moment de l'interruption de la Championship, a exposé sa position dans un courriel adressé à Rick Parry, président de l'EFL (regroupant les Deuxième, Troisième et Quatrième Divisions anglaises) et aux 23 autres clubs de Championship (D2 anglaise), alors que l'EFL doit tenir un conseil d'administration ce mercredi, comme le rapporte The Guardian.

Le vice-président de Hull, Ehab Allam, dit ne pas croire "que la saison 2019-2020 puisse être achevée en toute sécurité sans exposer inutilement les clubs du Championnat à une action en justice éventuelle dans le cas où un ou plusieurs de ses employés (ou des membres de leur famille) étaient infectés par le Covid-19."

Il accuse l'EFL d'avoir exercé une pression "indue et inappropriée" sur les clubs pour qu'ils reprennent leurs activités le mois prochain. Ce que conteste l'EFL, qui a déclaré qu'elle ne redémarrerait que lorsque les conditions sanitaires seraient assurées, rappelant que la grande majorité des clubs s'étaient prononcés pour la reprise du Championnat et que les protocoles médicaux seraient strictement appliqués. Pour l'heure, une reprise du Championnat de D2 anglaise est évoquée le 19 juin.