Officiel : Bernd Storck trouve un point de chute en Slovaquie

Comme nous vous en faisions part il y a plusieurs jours, le quotidien flamand Nieuwsblad annonçait la signature de Bernd Storck en Slovaquie. Une information qui vient de se confirmer puisque la nouvelle vient tout juste d'être officialisée.

En effet, le DAC Dunajska Streda a annoncé la signature de l'entraîneur allemand via une publication sur son compte Twitter officiel. L'homme de 57 ans rebondit donc en première division slovaque après avoir réalisé des miracles à Mouscron l'an dernier puis au Cercles Bruges cette saison. Il se dit que le principal intéressé aurait choisi de rejoindre le DAC pour des raisons financières...

👀 Willkommen, Bernd Storck!



We are delighted to announce the arrival of former @MLSZhivatalos head coach Bernd Storck to the #DAC.



💛💙 pic.twitter.com/YvuK4JzaHW