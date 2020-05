"Aucun footballeur ne devrait se sentir obligé de jouer"

La reprise n'a pas convaincu tout le monde en Angleterre et Jordan Henderson comprend ses collègues qui ne souhaitent pas s'entraîner.

N'Golo Kanté et Troy Deeney ont été les deux premiers à s'opposer à la reprise. Le milieu de terrain de Chelsea et le capitaine de Watford ont exprimé leurs craintes par rapport à la reprise et ont manqué les entraînements avec leurs coéquipiers cette semaine.

Une attitude que comprend et défend le capitaine de Liverpool. "Si tu ne te sens pas à l'aise ou en sécurité, tu ne devrais pas être forcé à s'entraîner", confie-t-il au Telegraph. "Je respecte totalement leur point de vue, même si, en ce qui me concerne, je me sens pleinement en sécurité sur les terrains d'entraînement", ajoute Jordan Henderson.