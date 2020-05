Koen Casteels va découvrir le "phénomène" du football européen

Toujours en course pour un ticket européen avec Wolfsburg, le gardien belge sait qu'il aura fort à faire samedi après-midi face à la puissance offensive du Borussia Dortmund.

Et quand on pense au Borussia, on pense forcément à Erling Haaland, qui atteint le cap des dix buts sous le maillot du Borussia, le week-end dernier, alors qu’il ne disputait que son neuvième match avec le club de Dortmund.

"Personne ne s’attendait à ça", estime Koen Casteels au micro d’Eleven. "Tu peux être excellent avec Salzbourg en Autriche et en Ligue des Champions... mais si tu peux confirmer avec Dortmund dès le début, alors on peut dire que tu es un phénomène. Il va falloir le surveiller et j’espère qu’il restera longtemps en Bundesliga."

La mission de Koen Casteels, samedi après-midi, sera en tout cas d’empêcher le Norvégien d’à nouveau trouver le chemin des filets pour permettre à Wwoolfsburg d’engranger des unités et de conserver sa sixième place, synonyme de qualification pour l’Europa League en Allemagne.