Le Borussia privé d'un autre cadre pour le Klassiker?

Dortmund pourrait être particulièrement déforcé pour le choc de mardi, contre le Bayern.

Après avoir réussi le parcours sans faute depuis la reprise (deux victoires, six buts marqués et pas le moindre but encaissé), le Borussia Dortmund voit déjà arriver ce qui pourrait être le match de sa saison, contre le Bayern Munich, mardi soir.

Une rencontre que manquera assurément Marco Reus et pour laquelle Axel Witsel, forfait contre Schalke et Wolfsburg, espère être prêt. Mais les inquiétudes concernent désormais Mats Hummels. Le défenseur central et capitaine du BVB a quitté la pelouse de Wolfsburg, samedi, avec une douleur au tendon d'Achille et Lucien Favre a confirmé que sa présence sur la pelouse pour le Klassiker était loin d'être assurée.