Mohamed Salah récompensé... et rejoint De Bruyne parmi les élus !

Mohamed Salah a été élu joueur de la saison en Premier League pour la deuxième fois.

Mohamed Salah a encore frappé fort. L’Égyptien vient d’être sacré joueur de la saison en Premier League pour la deuxième fois de sa carrière. Un exploit rare, réservé aux géants du foot.

Avec 28 buts et 18 passes décisives en 37 matchs, Salah a illuminé les stades anglais. Son sens du but, sa vision et son sang-froid ont fait la différence.

Il était pourtant bien entouré dans cette course au trophée. Gravenberch, Rice, Van Dijk ou encore Gibbs-White ont brillé. Mais Salah a survolé la concurrence. Personne n’a pu rivaliser sur la durée.

Ce titre le fait entrer un peu plus dans la légende. Salah rejoint un club très fermé : Cristiano Ronaldo, Henry, Vidic et Kevin De Bruyne (2020 et 2022), seul autre double lauréat belge.

Salah est considéré comme une légende vivante à Liverpool. Son deuxième sacre n’est pas un hasard.