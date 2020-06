Officiel : Le calendrier de la reprise en Serie A est connu !

Le championnat italien redémarrera donc le samedi 20 juin. Et pour cette reprise, la Ligue transalpine a indiqué que les festivités allaient reprendre avec les matchs en retard de la 25e journée.

Ce lundi, les instances du football italien ont communiqué le programme des journées à venir et l'affiche qui aura le privilège de relancer la reprise de la Serie A est connue, il s'agit du match opposant Torino à Parme. Son coup d'envoi est prévu le 20 juin, à 19h30. Le match entre Hellas Vérone et Cagliari se jouera un peu plus tard sans la soirée à 21h45.

Le week-end du 20 juin, la Ligue a donc décidé de faire jouer les quatre matchs en retard de la 25e journée, ce qui permettra de remettre les 20 équipes sur la même ligne, avec le même nombre de matchs joués.

La 27e journée se disputera immédiatement après, avec des matches programmés du lundi 22 au mercredi 24 juin. Pour pouvoir boucler la saison, les équipes devront systématiquement jouer en semaine et le week-end, de la reprise jusqu'à la fin de saison début août, soit 124 rencontres à disputer en 44 jours.

Coupe

La programmation des derniers matches restant à jouer en Coupe d'Italie n'a en revanche pas été encore annoncée mais les demi-finales retour entre Naples et l'Inter Milan, d'une part, et entre la Juventus et l'AC Milan, d'autre part, devraient avoir lieu les 13 et 14 juin ou les 12 et 13 juin. La finale devrait elle être programmée le 17 juin à Rome.