Après Porto, c'est au tour de Benfica

Décidément, les grands du Portugal n'arrivent pas à remettre la machine en route. A croire que personne ne veut de cette première place.

Ce mercredi soir, le FC Porto était passé au travers de sa rencontre et s'est incliné sur la pelouse de Famalicao. Ce jeudi, Benfica pouvait en profiter en cas de victoire contre Tondela, 14ème au classement. Malheureusement les locaux....n'ont absolument rien montré.

On s'attendait à une déferlante de but, mais Benfica est bel et bien resté sur sa forme d'avant Covid-19 (5 matches sans victoire). Les joueurs de l'ancien club d'Axel Witsel se sont pourtant créés des occasions, par Pizzi, Seferovic ou encore Jota, mais rien ne voulait rentrer. Ou quand la meilleure attaque du championnat ne perce pas la pire défense de l'élite lusitanienne.

Ce match nul et vierge à domicile fait les affaires de Porto, qui reste en tête du classement grâce au goal-average particulier (Porto mène dans les confrontations directes).