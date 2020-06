Un joueur du Bayer Leverkusen devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga !

À seulement 17 ans et 34 jours, Florian Wirtz est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga.

Cet après-midi du 6 juin 2020 est décidément synonyme de records en Bundesliga. En effet, après Klaus Gjasula (Paderborn) qui a égalé le record du plus grand nombre de cartons jaunes reçus en une seule saison (16) et Thomas Müller qui a dépassé celui du plus grand nombre d'assists (20), un autre record a été battu aujourd'hui.

En effet, peu de temps après son entrée en jeu face au Bayern Munich, le jeune joueur du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, a trouvé le chemin de filets à la 89e minute de jeu face à Manuel Neuer. Un but inscrit alors qu'il n'est âgé que de 17 ans et 34 jours. De ce fait, il devient alors le plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans une rencontre de Bundesliga, dépassant ainsi le record établi par Nuri Sahin en 2005 (17 ans et 82 jours).