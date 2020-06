Rétabli, le sélectionneur des Pays-Bas rêve à nouveau du Camp Nou : "J'espère toujours pouvoir entraîner le Barca"

Ronald Koeman a subi une opération au cœur il y a un peu plus d'un mois. Rétabli, il s'est entretenu avec la presse.

L’ancien joueur et entraîneur du Barca - mais aussi de l’Ajax et du PSV, entre autres – peut de nouveau rêver. Koeman a joué six saisons à Barcelone. Ensuite, en 1998, il avait intégré le staff catalan en tant qu’assistant. Dans un entretien pour Catalunya Radio, l’homme de 57 ans est revenu sur la relation spéciale qu’il entretient avec les Blaugranas :

"Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, j’ai déjà reçu un appel du Barca à l’époque. Mais je veux d’abord remplir mes objectifs avec la sélection néerlandaise. Ce qu’il adviendra dans le futur, personne ne peut le savoir. Mais tout le monde sait que c’est un rêve pour moi d’entraîner le Barca. J’espère toujours pouvoir recevoir l’opportunité un jour". Koeman a également ajouté qu’il suivait souvent les rencontres des Blaugranas pour apprécier le jeu de son compatriote De Jong.