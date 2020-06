Wouter Vrancken aurait aimé conserver l'un des quatre joueurs non prolongés par Malines

Wouter Vrancken se prépare avec enthousiasme pour la prochaine saison. En attendant, il a dû dire au revoir à quatre joueurs et il aurait aimé en garder un.

Castro, Corryn, Tainmont et Swinkels n'ont pas obtenu de nouveau contrat du côté du KV Malines. "J'ai trouvé cela très difficile. Je les ai tous appelés pour parler de leur situation et pour les remercier personnellement. Ils ont joué un grand rôle dans notre succès. Je suis quelqu'un qui est très attaché aux personnes avec lesquelles je travaille. Nous savions depuis un certain temps que l'aventure de certains touchait à sa fin. Concernant d'autres, c'est le club qui a pris la décision", a expliqué le coach du KaVé à Het Gazet van Antwerpen.

Se séparer de Swinkels a été difficile car il avait conseillé de le garder. "Il a été un grand atout pour nous, sur le terrain et en dehors. C'est pourquoi je suis désolé que cela ait tourné ainsi. J'ai eu mon mot à dire, mais bien sûr, ce n'est pas moi qui dois payer son salaire. Dans un processus de décision, il est important que tout le monde soit convaincu. Mon opinion est souvent directionnelle, mais elle n'est pas toujours définitive".

Il nous faut donc maintenant des remplaçants dignes de ce nom. "Si vous laissez les joueurs partir, l'intention doit être de les remplacer par des joueurs de plus grande qualité. Il y a des profils sur la table et il y a plusieurs beaux noms. Plus que des noms, je regarde leurs qualités. Je pense que la personnalité d'un joueur est aussi très importante", a conclu Wouter Vrancken.