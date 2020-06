Thorgan Hazard a-t-il franchi un cap au Borussia Dortmund ?

Pour sa première saison au Borussia Dortmund, Thorgan Hazard a réussi son adaptation au sein du club de la Ruhr. Un cap de franchi dans la carrière du joueur ?

Après cinq saisons passées au Borussia Mönchenglad'bach, Thorgan Hazard a rejoint un autre Borussia l'été dernier. En effet, le Diable Rouge a rejoint le Borussia Dortmund en juillet 2019 contre un chèque de 25 millions d'euros, soit le cinquième plus gros transfert de l'histoire du club de la Ruhr. Quelques mois plus tard, le joueur de 27 ans a réussi son adaptation et semble avoir changé de dimension.

De talent confirmé de Bundesliga à joueur décisif au Borussia Dortmund

Malgré son étiquette de joueur confirmé en Allemagne, en rejoignant le BVB, Thorgan Hazard n'était pas certain de disputer la saison dans la peau d'un titulaire. En effet, l'ancien de Chelsea a dû s'adapter à une concurrence plus féroce que celle qu'il a connue chez les Poulains. Dans le secteur offensif, des joueurs tels que Marco Reus, Jadon Sancho, Julian Brandt ou encore la pépite Giovanni Reyna étaient susceptibles de lui faire de l'ombre. Néanmoins, le natif de La Louvière est parvenu à tirer son épingle du jeu puisqu'il est, à l'heure actuelle, le deuxième attaquant à avoir été le plus utilisé par Lucien Favre cette saison, avec 2 796 minutes de jeu toutes compétitions confondues (soit le 7e meilleur total de l'effectif).

Le numéro 23 des Schwarz-Gelben s'est également distingué par sa capacité à être décisif. En effet, cet exercice 2019/2020 reste l'un de ses meilleurs d'un point de vue statistique bien qu'il lui reste encore quatre rencontres à disputer. En 39 matchs joués toutes compétitions confondues, le petit frère d'Eden Hazard a inscrit 7 buts et délivré 14 passes décisives (son record en terme d'assists).

Outre cet aspect statistique, l'attaquant des Diables Rouges s'est aussi parfaitement adapté au système de jeu mis en place par Lucien Favre, le 3-4-3. Que ce soit à gauche ou à droite, il connaît ses coéquipiers, les trouve facilement sur le terrain et sait les mettre dans les meilleures dispositions dans les trente derniers mètres. Cette superbe passe décisive pour Erling Haaland face à Schalke (voir ci-dessous) est là pour en témoigner.

Quels axes de progression ?

Néanmoins, il demeure certains domaines dans lesquels le joueur formé au RC Lens doit encore progresser. Parmi ceux-là, l'attaquant de 27 ans peut améliorer ses performances lors des grands rendez-vous. Pour preuve, cette saison, il n'a inscrit qu'un seul but et délivré qu'une seule passe décisive contre les clubs du Top 5 de Bundesliga en sept rencontres. De la même manière, il n'a pas été à son avantage lors de la double confrontation face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et ce même lors du match aller remporté 2-1 par le Borussia Dortmund.

Autre point à travailler, la précision face aux buts. En effet, selon WhoScored, sur l'intégralité des rencontres qu'il a disputées, Thorgan Hazard n'est parvenu à cadrer que 22 tirs sur 51 tentatives, soit une précision de 43%. À titre de comparaison, ses principaux concurrents tels que Jadon Sancho ou Marco Reus ont quant à eux cadré 52% de leurs tirs. Un axe de progression qu'il convient donc de travailler pour que le numéro 23 des Jaunes soit plus décisif dans la zone de vérité.

En somme, il est évident que Thorgan Hazard s'est pleinement adapté à l'exigence (supérieure) du Borussia Dortmund, ce qui semble lui avoir permis de franchir un cap significatif dans sa carrière. Pour autant, il lui reste encore une certaine marge de progression sur laquelle le joueur doit encore se développer pour espérer devenir LE leader offensif du BVB. Une évolution qui pourrait devenir impérative avec le départ annoncé de Jadon Sancho...