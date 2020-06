Liga : Bacca offre la victoire à Villarreal, l'Espanyol prend un bon point

Deux rencontres en première partie de soirée en Liga : Getafe accueillait la lanterne rouge, l'Espanyol Barcelone, et Villarreal affrontait Mallorque.

Pas de buts entre Getafe et l'Espanyol Barcelone, qui fait sur papier une mauvaise opération en ne prenant qu'un point mais s'en contentera, à 10 dès la 16e minute sur la pelouse du 5e de Liga. Les Catalans, lanterne rouge du championnat, ne reviennent qu'à deux points du Celta Vigo, premier non-relégable, qui doit cependant encore jouer.

Villarreal, de son côté, s'est débarrassé péniblement de Mallorque, 18e et également relégable. Un but (16e) de l'ex-Brugeois Carlos Bacca aura suffit à la victoire du Sous-Marin Jaune. Du côté de Mallorque, notons que Luka Romero, 15 ans et 7 mois, aurait pu devenir le joueur le plus jeune de l'histoire du championnat mais n'est pas monté au jeu.