Incroyable : Wilfried Dalmat revient jouer en région liégeoise !

Wilfried Dalmat, 37 ans, n'en a pas encore fini avec la Belgique : le champion 2009 débarque ... en D2 Amateurs !

Ou plutôt : en D2 ACFF, comme a été renommée la D2 Amateurs récemment. Wilfried Dalmat, l'ancien milieu de terrain du Standard de Liège champion de Belgique en 2009, également passé par le RAEC Mons et le FC Bruges, revient en région liégeoise et a signé à Solières Sports, qui réussit là un superbe coup, même si Dalmat est aujourd'hui âgé de 37 ans et a quitté le football professionnel depuis longtemps.

Wilfried Dalmat évoluait la saison passée en National 3, à l'AS Montlouis, après avoir quitté la Belgique et le White Star en 2016 et effectué des piges à Bourges et Vierzon. Durant sa carrière, Dalmat a également évolué à l'Olympique de Marseille, Santander, Grenoble ou encore Nantes (champion de France en 2001). Nul doute que certains supporters nostalgiques du Standard iront voir jouer l'ancien Rouche !