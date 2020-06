La légende Ronaldo donne le nom du joueur qui lui ressemble le plus

La légende du football brésilien a répondu aux médias lors d'un évènement organisé par Banco Santander où il a passé en revue l'actualité du football.

Ronaldo Nazario a passé en revue l'actualité du football. Interrogé sur le joueur qui lui rappelle le plus et qu'il signerait pour Valladolid s'il avait le budget du Real Madrid, le champion du monde 2002 a été plus que clair. "Si j'avais le budget, je signerais Mbappé qui est celui qui me ressemble le plus lorsque j'étais joueur".

Lorsqu'il a été demandé à R9 de faire un Top5 parmi Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé, Maradona et lui-même, le Brésilien s'est mouillé. "Pour moi dans le classement des meilleurs de l'histoire, les quatre noms que vous proposez seraient "Pelé, Maradona, Messi et Cristiano , c'est mon top 4 dans l'histoire du football", a lâché l'ancien buteur du Real Madrid qui a donc refusé de se classer parmi ces joueurs volontairement, tout en dévoilant ses préférences parmi les meilleurs de l'histoire.

Ronaldo a aussi été interrogé au sujet d'Erling Haaland. "Haaland est un grand joueur, il est encore jeune et a eu une assez bonne année avec de nombreux buts, nous verrons comment il finira. Les grandes équipes vont sûrement regarder, mais le Rdeal Madrid a de bons joueurs, comme Benzema qui marque buts chaque dimanche", a conclu l'icône du football.