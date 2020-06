Le Borussia Dortmund conserve Lucien Favre, la bonne décision ?

Arrivé au Borussia Dortmund en juillet 2018, Lucien Favre disputera sa troisième saison sur le banc du club de la Ruhr l'année prochaine.

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la dernière rencontre de Bundesliga face à Hoffenheim, le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a affirmé que Lucien Favre sera encore l'entraîneur du BVB la saison prochaine. Faut-il s'en réjouir ou, au contraire, regretter cette décision ?

Le Borussia Dortmund est de retour dans la course au titre

Depuis son retour en Bundesliga aux commandes du Borussia Dortmund, Lucien Favre est parvenu à relancer la course au titre en Allemagne. En effet, pour sa première saison sur le banc des Jaune et Noir, l'entraîneur suisse a hissé le BVB à la seconde place du classement, à seulement deux points du Bayern Munich en affichant un total de 76 points (la barre des 70 n'avait plus été dépassée depuis l'exercice 2015/2016). Pour sa deuxième saison, les Schwarz-Gelben ont longtemps fait office de concurrents sérieux face au club bavarois même s'ils terminent une fois de plus en deuxième position, avec dix longueurs de retard sur les Roten (en attendant la dernière journée).

Ce suspense en Bundesliga était absent depuis (trop) longtemps. En effet, depuis plusieurs années, le Bayern est annoncé comme seul et unique favori à sa propre succession avant même les premières journées du championnat et aucune équipe ne semble capable de lui faire de l'ombre. Dans une certaine mesure, l'arrivée de Lucien Favre a permis de remettre en cause cette hégémonie (du moins partiellement) ce qui donne d'autant plus de crédit à ses deux ans passés au sein du club de la Ruhr.

Une jeunesse magnifiée par Lucien Favre

Par ailleurs, l'homme de 62 ans paraît être l'entraîneur idéal pour accompagner le projet des Jaune et Noir. En effet, ces derniers cherchent à s'appuyer sur des jeunes talents pour atteindre leurs ambitions. Dans cet optique, Lucien Favre a offert satisfaction. Il est parvenu à qualifier le Borussia Dortmund en Ligue des Champions chaque année en construisant son équipe autour de pépites (Jadon Sancho, Erling Haaland, Achraf Hakimi, etc) dont il a aiguisé les qualités.

De plus, l'ancien coach de l'OGC Nice s'est également conformé à l'identité footballistique des Borussen en donnant à son équipe une forte identité de jeu. En quelques mois, il est parvenu à insuffler à ses joueurs une véritable volonté de jouer vers l'avant ainsi qu'une certaine capacité à faire le spectacle. Il s'agit là de caractéristiques historiques des pensionnaires du Westfalenstadion et appréciées par le public de la Südtribüne.

Ainsi, la direction du Borussia Dortmund semble avoir été bien inspirée de maintenir sa confiance en Lucien Favre. À la fois sur le plan des résultats mais aussi sur le plan du jeu, ce dernier a répondu aux attentes. Cependant, pour que l'aventure continue encore, il lui faudra trouver des solutions pour mettre un terme aux failles défensives de son équipe et améliorer les résultats de cette dernière en coupe, et surtout en Ligue des Champions.