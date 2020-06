Autobut de Kondogbia, exclusion de Mangala: Valence quitte la zone européenne

Pas servi par les circonstances, Valence est, avec la Real Sociedad, le grand perdant de la semaine en Liga.

Reprise compliquée pour Valence qui avait pris trois points sur six avant ce soir et qui n'a pas su faire grimper son total, en déplacement sur la pelouse d'un candidat à la relégation. Les Valencians ont été plombés par un but encaissé trop rapidement.

CARTE ROUGE | Mangala reçoit son deuxième carton jaune et peut déjà rentrer aux vestiaires ! ❌#EibarValencia 󠁥󠁮󠁧󠁿󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸 pic.twitter.com/mmIDIsxWGJ — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 25, 2020

Une intervention manquée sur corner et un autobut de Geoffrey Kondogbia ont placé Eibar sur la bonne voie. Les hommes d'Albert Celades n'ont, ensuite, jamais vraiment su réagir. Et l'exclusion d'Eliaquim Mangala, pour abus de cartons jaunes en toute fin de match, n'a rien arrangé.

Valence s'incline et accuse le coup au classement. Bloqués à 46 unités les Blanquinegros glissent à la huitième position, à deux points du top 6, mais à sept points de la Ligue des Champions. Excellente opération en revanche pour Eibar qui s'éloigne de la zone rouge.