La stat incroyable de Kevin De Bruyne

Cette saison, Kevin De Bruyne est devenu LE maître incontournable de l'équipe de City avec un total actuel de dix buts et seize passes décisives en Premier League. Contre Chelsea, le Diable Rouge a battu un record affolant.

Ces dernières années, Kevin De Bruyne s'est érigé comme un des meilleurs milieux de terrain au monde. Depuis son arrivée en 2015 du côté de City, le joueur ne cesse d'impressionner en Premier League.

Cette saison, KDB compte actuellement un total de dix buts pour seize passes décisives en Premier League. Il est impliqué dans pas moins d'un tiers des buts de son équipe. Un ratio très impressionnant.

Malgré la défaite 2-1 contre Chelsea, le Diable Rouge a étalé toute sa classe en inscrivant un coup-franc magnifique. Avec ce but, le joueur a battu un record étonnant : depuis son arrivé en Premier League à City, il est le joueur qui a marqué le plus de but en dehors de la surface de réparation. En effet, le milieu de 28 ans compte pas moins de seize hors surface de réparation. Un chiffre absolument incroyable !