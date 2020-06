Le titre de Liverpool, un départ plutôt qu'une finalité

Le titre des Reds est un soulagement pour le côté rouge de Liverpool. Mais ce titre ne doit pas être une finalité du côté d'Anfield. Le chantier s'annonce cependant important.

Le soulagement était immense, l'émotion présente et les sourires sur les visages: Liverpool est champion d'Angleterre après avoir dominé la Premier League. On le sait le football n'est qu'un éternel recommencement, alors pour les Reds ce titre est plus un commencement plutôt qu'une finalité. Surtout en Premier League.

Il est clair que les autres clubs du top vont vouloir réagir et tenter de récupérer cette couronne. Chelsea a déjà débuté ses emplettes avec les arrivées de Ziyech et de Werner. Manchester City, le rival le plus proche des Reds depuis deux saisons, saura délier les cordons de la bourse (selon la décision du TAS à propos de leur interdiction de coupe d'Europe). Manchester United voudra aussi retrouver des couleurs. Les Reds ne devront donc pas traîner en chemin.

Prolonger les cadres

Le gros danger pour Klopp, ce serait de voir partir ses meilleurs joueurs. Salah est sous contrat jusqu'en 2023. Sadio Mané, qui a déjà été dans l'oeil du Real Madrid dans le passé, devrait prolonger dans les prochaines semaines tout comme Wijnaldum. Le gros chantier sera la contrat de Van Dijk. Même si le Hollandais est sous contrat jusqu'en 2023, une hausse de salaire est prévue histoire de décourager les éventuels prétendants.

L'exode des excédentaires

Même quand le titre est au bout de la saison, il y a tout de même des mécontents. Certains joueurs du club n'ont pas eu droit à beaucoup de temps de jeu cette année. Divock Origi est de ceux-là, et le Diable Rouge peut quitter Anfield en cas d'offre intéressante selon The Sun.

Xherdan Shaqiri est lui déjà cité à Newcastle, alors que Klopp ne compte plus sur Dejan Lovren pour le futur. Naby Keita, qui a tout de même coûté 50 millions d'euros, ne s'est jamais imposé et Liverpool pourrait accepter de le vendre histoire de récupérer du cash. Enfin, deux joueurs en prêt ne reviendront pas: Marko Grujic (24 ans, Hertha Berlin) et Harry Wilson (23 ans, Bournemouth) sont à vendre.

Insuffler un souffle nouveau

Tout ces départs permettront à Liverpool de se renforcer. Il est clair que pour enchâiner avec d'autres saisons au même niveau, Jürgen Klopp va devoir mettre du sang neuf dans ce noyau, qui risquerait de perdre un peu de soif de victoire avec la Ligue des Champions et le titre bien mérité. Les départs des joueurs précités apporteraient du cash au club, qui a comme tout le monde souffert de la crise. De plus, certains jeunes joueurs comme Curtis Jones pourraient du coup prendre du galon dans cet effectif.

Il y a donc du boulot pour Liverpool dans les prochaines semaines. Mais Jürgen Klopp a déjà montré à Dortmund qu'il était capable d'enchaîner les saisons fructueuses.