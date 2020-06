Manchester City tente une dernière offre dans le dossier Sané

Le futur de Leroy Sané semble très clair, pourtant c'est un cas épineux pour Manchester City.

Si Pep Guardiola a mal à la tête, ce n'est pas à cause du titre de Liverpool, mais surtout à cause du cas de Leroy Sané. L'Allemand est en fin de contrat en juin 2021, et le tacticien espagnol a annoncé en conférence de presse il y a maintenant quelques jours qu'il ne prolongerait pas.

Le problème est aussi financier. Actuellement le Bayern veut proposer 40 millions pour Sané, City en demande 70 et si les affaires trainent en longueur c'est gratuitement que l'ailier prendra la poudre d'escampette dans un an.

Le Daily Mirror annonce que les Citizens vont tenter un dernier coup, une dernière offre pour une toute dernière prolongation. Histoire de ne pas tout perdre dans un an. Le quotidien parle d'une prolongation d'un an.

Revenu de blessure, Leroy Sané a repris cette semaine le chemin des terrain de Premier League avec City et il flirte avec le Bayern depuis une grosse saison.