Norman Bassette retrouve le chemin des filets, Theo Leoni à l'assist : Reims et ses Belges à la fête

Le Stade de Reims n'a pas éprouvé trop de difficultés en Coupe de France. Norman Bassette et Theo Leoni en ont profité pour se montrer.

C'est face au modeste club d'Iris Club de Croix (pensionnaire de cinquième division) que Reims disputait hier soir son cinquième tour en Coupe de France. Pour cette rencontre, Karel Geraerts a aligné tous ses Belgicains : Maxime Busi, Theo Leoni, Teddy Teuma et Norman Bassette étaient alignés d'entrée.

Les visiteurs ont fait honneur à leur statut : le marquoir indiquait déjà 0-4 à la mi-temps. Plusieurs de nos anciennes connaissances de Pro League ont pris les choses en main pour mettre l'équipe sur du velours.

Bassette saisit sa chance

En inscrivant le 0-2 à la demi-heure, Norman Bassette a mis fin au suspense. Un but qui va lui faire un bien fou, lui qui n'a jusqu'ici inscrit qu'un seul but en Ligue 2 et a débuté les huit derniers matchs de championnat sur le banc.

Cinq minutes plus tard, c'est Theo Leoni qui s'est montré décisif en servant l'assist sur le 0-3. Son troisième de la saison...avant bientôt son premier but ? Il est en tout cas l'une des certitudes de Karel Geraerts au coeur du jeu.



Juste avant le repos, c'est Teddy Teuma qui a plié la rencontre sur coup franc direct. Du haut de ses 32 ans, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise est l'un des leaders de l'équipe et en est à 4 buts et 5 assists en 15 matchs de Ligue 2. Le score n'a ensuite plus évolué en seconde mi-temps.