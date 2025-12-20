Norman Bassette retrouve le chemin des filets, Theo Leoni à l'assist : Reims et ses Belges à la fête

Norman Bassette retrouve le chemin des filets, Theo Leoni à l'assist : Reims et ses Belges à la fête
Photo: © photonews
Deviens fan de Reims! 7

Le Stade de Reims n'a pas éprouvé trop de difficultés en Coupe de France. Norman Bassette et Theo Leoni en ont profité pour se montrer.

C'est face au modeste club d'Iris Club de Croix (pensionnaire de cinquième division) que Reims disputait hier soir son cinquième tour en Coupe de France. Pour cette rencontre, Karel Geraerts a aligné tous ses Belgicains : Maxime Busi, Theo Leoni, Teddy Teuma et Norman Bassette étaient alignés d'entrée.

Les visiteurs ont fait honneur à leur statut : le marquoir indiquait déjà 0-4 à la mi-temps. Plusieurs de nos anciennes connaissances de Pro League ont pris les choses en main pour mettre l'équipe sur du velours.

Bassette saisit sa chance

En inscrivant le 0-2 à la demi-heure, Norman Bassette a mis fin au suspense. Un but qui va lui faire un bien fou, lui qui n'a jusqu'ici inscrit qu'un seul but en Ligue 2 et a débuté les huit derniers matchs de championnat sur le banc.

Cinq minutes plus tard, c'est Theo Leoni qui s'est montré décisif en servant l'assist sur le 0-3. Son troisième de la saison...avant bientôt son premier but ? Il est en tout cas l'une des certitudes de Karel Geraerts au coeur du jeu.


Juste avant le repos, c'est Teddy Teuma qui a plié la rencontre sur coup franc direct. Du haut de ses 32 ans, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise est l'un des leaders de l'équipe et en est à 4 buts et 5 assists en 15 matchs de Ligue 2. Le score n'a ensuite plus évolué en seconde mi-temps.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Reims
Norman Bassette

Plus de news

"Il fait vivre sa ville" : comment le transfert d'Axel Witsel en Chine a profité à Liège

"Il fait vivre sa ville" : comment le transfert d'Axel Witsel en Chine a profité à Liège

18:20
Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

Un but rapide et c'est à peu près tout, mais le Standard passera Noël dans le top 6

17:56
Sur ce point, la Premier League ne manque pas à Vincent Kompany : "On ne se rend pas compte"

Sur ce point, la Premier League ne manque pas à Vincent Kompany : "On ne se rend pas compte"

17:40
Un revenant...qui n'était pas censé revenir de sitôt au Standard : la surprise David Bates, 14 mois plus tard

Un revenant...qui n'était pas censé revenir de sitôt au Standard : la surprise David Bates, 14 mois plus tard

17:00
L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"

L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"

16:30
Petite révolution à venir : le changement majeur de la CAN qui ravit tous les clubs de Pro League

Petite révolution à venir : le changement majeur de la CAN qui ravit tous les clubs de Pro League

16:00
Une Bataille des Flandres plus disputée que jamais : sacrée tuile pour les retrouvailles d'Ivan Leko avec Gand

Une Bataille des Flandres plus disputée que jamais : sacrée tuile pour les retrouvailles d'Ivan Leko avec Gand

15:30
Carl Hoefkens a bien été contacté par Genk : sa réponse n'a pas tardé

Carl Hoefkens a bien été contacté par Genk : sa réponse n'a pas tardé

15:00
Des changements à prévoir contre Anderlecht ? Hans Cornelis annonce la couleur

Des changements à prévoir contre Anderlecht ? Hans Cornelis annonce la couleur

14:30
La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem

La vie sans Adem Zorgane...et Kevin Mac Allister : les compositions probables d'Union - Zulte Waregem

13:40
Amuzu n'était pas seul : un autre ancien dribbleur fou d'Anderlecht passe à autre chose au Brésil

Amuzu n'était pas seul : un autre ancien dribbleur fou d'Anderlecht passe à autre chose au Brésil

14:00
1
Dennis Ayensa face aux Diables Rouges au Mondial ? "Espérons qu'il puisse jouer un rôle pour nous"

Dennis Ayensa face aux Diables Rouges au Mondial ? "Espérons qu'il puisse jouer un rôle pour nous"

13:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11

12:20
Un départ qui fait très mal : Ivan Leko se fait massacrer par la direction de la Gantoise

Un départ qui fait très mal : Ivan Leko se fait massacrer par la direction de la Gantoise

13:00
"Donnez-lui le brassard de capitaine la saison prochaine" : le conseil très osé de Kindermans à Anderlecht

"Donnez-lui le brassard de capitaine la saison prochaine" : le conseil très osé de Kindermans à Anderlecht

12:40
Le Club de Bruges veut doubler l'Inter : une pépite de Bundesliga dans le viseur

Le Club de Bruges veut doubler l'Inter : une pépite de Bundesliga dans le viseur

12:20
Hans Cornelis bien parti pour être confirmé T1 ? La réponse de la direction de Charleroi Réaction

Hans Cornelis bien parti pour être confirmé T1 ? La réponse de la direction de Charleroi

11:40
6 points sur 39 et toujours en place : comment ce coach de Pro League sauve sa peau ?

6 points sur 39 et toujours en place : comment ce coach de Pro League sauve sa peau ?

12:00
Le nouveau talent d'Anderlecht vient... d'Ukraine : "Je rêve du Lotto Park"

Le nouveau talent d'Anderlecht vient... d'Ukraine : "Je rêve du Lotto Park"

11:22
Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

11:06
De quoi faire grincer des dents Cristiano Ronaldo : la FIFA frappe... et Al Nassr est concerné

De quoi faire grincer des dents Cristiano Ronaldo : la FIFA frappe... et Al Nassr est concerné

10:30
Nouvelle tuile pour Monaco : l'infirmerie de Sébastien Pocognoli se remplit encore

Nouvelle tuile pour Monaco : l'infirmerie de Sébastien Pocognoli se remplit encore

10:00
"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

"C'est au club de faire le pas" : Colin Coosemans met une grosse pression à Anderlecht

09:30
1
"On fera le point après..." : Rudi Garcia entretient le suspense sur son futur avec les Diables Rouges

"On fera le point après..." : Rudi Garcia entretient le suspense sur son futur avec les Diables Rouges

09:00
Pas encore d'entraîneur à Genk : Bryan Heynen envoie un message fort à la direction

Pas encore d'entraîneur à Genk : Bryan Heynen envoie un message fort à la direction

08:30
Tout le monde est unanime là-dessus : Ivan Leko révèle le joueur du Club de Bruges qui l'a impressionné

Tout le monde est unanime là-dessus : Ivan Leko révèle le joueur du Club de Bruges qui l'a impressionné

08:01
Révélation sous Rik De Mil, encore auteur de l'un des buts du week-end : "Je reste après chaque entraînement" Réaction

Révélation sous Rik De Mil, encore auteur de l'un des buts du week-end : "Je reste après chaque entraînement"

07:20
La seule satisfaction pour Charleroi ? : "Il y a une connexion entre les supporters et moi"

La seule satisfaction pour Charleroi ? : "Il y a une connexion entre les supporters et moi"

07:41
La composition probable du Standard à Dender : Vincent Euvrard doit trouver le meilleur 11 en pleine hécatombe

La composition probable du Standard à Dender : Vincent Euvrard doit trouver le meilleur 11 en pleine hécatombe

07:00
Il met le club dos au mur : l'Antwerp risque de perdre son joueur le plus cher... gratuitement

Il met le club dos au mur : l'Antwerp risque de perdre son joueur le plus cher... gratuitement

06:30
Titraoui omniprésent, Keita trop passif : les notes de Charleroi contre Genk Analyse

Titraoui omniprésent, Keita trop passif : les notes de Charleroi contre Genk

23:28
Anderlecht, un "vrai test" pour l'Antwerp de Joseph Oosting : "Ils ont de véritables armes"

Anderlecht, un "vrai test" pour l'Antwerp de Joseph Oosting : "Ils ont de véritables armes"

23:11
L'indécision jusqu'au bout : Charleroi et Genk nous offrent un match débridé pour ouvrir le week-end

L'indécision jusqu'au bout : Charleroi et Genk nous offrent un match débridé pour ouvrir le week-end

22:42
Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible

Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible

22:20
D1B : Seraing y a cru mais rentre bredouille, spectacle à sept buts entre Lommel et le Lierse

D1B : Seraing y a cru mais rentre bredouille, spectacle à sept buts entre Lommel et le Lierse

22:00
Sauvez le soldat Duranville : un club le refuse, son avenir reste incertain à Dortmund

Sauvez le soldat Duranville : un club le refuse, son avenir reste incertain à Dortmund

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved