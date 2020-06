Un coéquipier de Dries Mertens finalement en route vers la Premier League ?

Après plusieurs années en Serie A et une fin de saison canon, le très convoité défenseur de Naples pourrait dire 'Ciao' à l'Italie. Convoité en Liga ou encore le PSG, il pourrait finalement découvrir les pelouses anglaises la saison prochaine.

Le défenseur international sénégalais de 29 ans Kalidou Koulibaly est un joueur très convoité. Sa solidité et son expérience au plus haut niveau intéressent plusieurs écuries depuis pas mal de temps déjà. Et il se pourrait qu'à 29 ans, le moment soit venu pour lui de franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Ainsi, Het Laatste Nieuws évoque un grand intérêt venant de la formation de Kevin De Bruyne, pour une transaction estimée à près de 80 millions d'euros. Un transfert vers Manchester City pour celui qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, arrivé dans le Limbourg en 2012. Il avait alors coûté 1,3 million d'euros à Genk en provenance de Metz, et deux saisons plus tard, il rejoignait le Napoli pour près de 8 millions d'euros.

Après six saisons, son prix s'est envolé mais le Racing Genk n'aurait pas établi de pourcentage à la revente lors de la vente du joueur à Naples, ce qui ne devrait rien rapporter au club limbourgeois en cas de transfert.