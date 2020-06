Non conservé par Monaco, un cadre ne comprend pas : "Quand je suis arrivé, le club était avant-dernier"

Alors qu'il pensait poursuivre l'aventure en Principauté, le Portugais n'a finalement pas été conservé et a du mal à digérer...

Adrien Silva a été un pion important de l'AS Monaco lors de la défunte saison et semblait promis à poursuivre l'aventure en Principauté lors du prochain exercice. Finalement, les dirigeants du club asémiste n'ont pas donné suite à la grande surprise du Portugais qui s'imaginait rester...

"J'ai encore un an de contrat avec Leicester City donc je suis dans une meilleure situation que certains joueurs. C'est un point positif. Mais ce qui vient de se passer vient une nouvelle fois de me prouver que rien n'était jamais acquis dans le foot. En tout cas pas avant que les choses soient couchées sur papier...", a expliqué le milieu de terrain auprès de France Football.

"Monaco avait émis le souhait de me garder en tant que cadre au sein de son prochain effectif. C'est en tout cas ce que les dirigeants m'avaient indiqué. Mais pendant la crise, le club m'a fait part de son changement de décision. C'est quelque chose qui m'a... surpris. Ça m'a étonné car je me suis très bien adapté à l'ASM et que je pensais avoir rendu des services à un moment où le club était en proie à de grosses grosses difficultés. Quand je suis arrivé, le club était avant-dernier", a lâché Adrien Silva.

"L'incompréhension est là. Il n'y a pas qu'un seul club dans le monde donc je saurai passer à autre chose mais je m'étais attaché aux gens du club, je m'y sentais bien. Et quand un joueur est bien dans sa tête, les choses fonctionnent bien. J'aurais donc aimé continuer comme ça", a conclu le joueur de Leicester City.