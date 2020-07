📷 Thomas Meunier ... et Pad'R au Borussia Dortmund

Nous sommes le 1er juillet et Thomas Meunier est donc officiellement un joueur du Borussia Dortmund. Il en a profité pour annoncer un partenariat avec le célèbre dessinateur Pad'R.

Thomas Meunier et ... Pad'R ont officiellement rejoint le Borussia Dortmund : le Diable Rouge s'est réjoui via les réseaux sociaux de rejoindre le club allemand en ce 1er juillet, date à laquelle il était libéré de son contrat parisien. Et c'est le dessinateur humoristique belge Pad'R qui s'est chargé d'illustrer ce transfert, une initiative qui sera amenée à se reproduire puisque Meunier a annoncé un partenariat entre les deux hommes.